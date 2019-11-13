Жителя Ижевска подозревают в угрозе убийством врачу скорой помощи

Уголовное дело возбудили в отношении 33-летнего ижевчанина, который угрожал ножом врачу скорой помощи, прибывшему на вызов. Мужчину подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством в связи с осуществлением служебной деятельности), сообщает пресс-служба СКР по Удмуртии. За совершенное деяние предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения.

По данным следствия, вечером 26 октября подозреваемый вызвал скорую помощь для своей матери. До этого он употребил алкоголь. После того, как прибывший по вызову врач начал осматривать пациентку, мужчина начал размахивать перед врачом ножом, высказывая угрозу убийством. Врач попытался покинуть квартиру, но подозреваемый схватил его за чемодан с медикаментами, препятствуя уходу. Врач оставил чемодан в квартире и вернулся в автомобиль скорой помощи. Подозреваемого задержали сотрудники полиции, прибывшие на место.