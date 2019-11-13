На объединение студенческих клубов Адыгеи и Татарстана потратят 5 млн рублей

Организация и проведение мероприятия по объединению студенческих клубов Адыгеи и Татарстана обойдется в 5 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок . Заказчиком выступает Майкопский государственный технологический университет.

Согласно документу, мероприятие пройдет в Казани с 22 по 28 ноября 2019 года. В нем примут участие 43 человека, в том числе 38 обучающихся (бакалавры, магистры, аспиранты). Победителю тендера предстоит оплатить услуги по организации перелета участников мероприятия в Казань, по их проживанию и питанию, по предоставлению помещения для мероприятия, по организации культурной и образовательной программы, а также по проведению студенческой акции и социологического опроса.

Участников мероприятия необходимо разместить в гостинице в центре Казани, категория которой должна быть не ниже трех звезд. В отеле должны быть ресторан, конференц-зал и организованная система охраны с пропускным режимом, обеспечивающей необходимый уровень безопасности участников. В стоимость номера должен быть включен завтрак по типу «шведский стол». Питание участников должно быть организовано на протяжении семи дней. Всего необходимо будет организовать семь обедов, шесть ужинов и пять кофе-брейков во время проведения экскурсионных и образовательных программ. Также в рамках мероприятия по объединению студенческих клубов Адыгеи и Татарстана запланированы проведение образовательной программы по тематике развития студенческих клубов, организация студенческой акции и встреча с представителями студенческой молодежи Казани.

"Ъ-Казань"