Роскачество отметило улучшение качества российских автомобильных дисков

Качество алюминиевых автомобильных дисков российских производителей стало существенно лучше, заявило Роскачество по результатам повторного исследования, проведенного при поддержке Минпромторга. Предыдущее исследование 2017–2018 годов показало, что шесть из 23 торговых марок были признаны небезопасными.

«По итогам исследования можно резюмировать, что количество некачественной продукции снизилось, а большинство небезопасных дисков, как и в прошлом году, оказалось китайского происхождения»,— приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Он отметил, что все представленные на рынке диски китайского производства были завезены еще до введения в 2019 году заградительной пошлины. По словам министра, после принятия пошлин цены на диски китайского производителя выросли, а ввозить их в Россию стало уже не так рентабельно. «Мы ожидаем, что скоро, как только закончится действие сертификатов, они окончательно исчезнут с рынка»,— подчеркнул господин Мантуров.

Согласно результатам новой проверки Роскачества, 19 из 29 торговых марок, из которых шесть российских, 14 китайских, четыре итальянские и две казахские, справились с тестированием. Непрошедшими испытания стали те колесные диски, в которых выявлены следующие признаки: видимая зачаточная трещина в зоне диска колеса в сборе, центральный элемент отделяется от обода, полная потеря внутреннего давления в течение одной минуты.

«Чтобы выбрать надежные колесные диски, которые не будут представлять угрозы жизни и здоровью, необходимо в первую очередь внимательно изучить сертификат и проверить его по номеру в Едином реестре сертификатов соответствия на сайте Росаккредитации»,— объяснили в Роскачестве. Также в реестре стоит проверить и сам орган, выдавший документы.

Подробнее о прошлогодней проверке автомобильных дисков — в материале “Ъ” «Система качества попала под колесо».