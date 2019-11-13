В Свердловской области подорожали услуги и подешевел алкоголь

Инфляция в Свердловской области за десять месяцев текущего года составила 4,9%. В октябре значение индексов потребительских цен на товары и услуги в регионе увеличилось на 4,4%. Такие данные приводит Свердловскстат.

По данным статистики, цены на продовольственные товары в Свердловской области с начала года выросли на 4,3% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. За октябрь они практически не изменились, рост составил всего 0,2% по отношению к предыдущему месяцу. А вот алкогольная продукция с начала года подорожала всего на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За октябрь цены на алкоголь в Свердловской области не изменились, а если сравнивать их с ценами октября 2018 года, то даже уменьшились на 0,8%.

Непродовольственные товары за десять месяцев 2019 года выросли в цене на 4,8% по сравнению с показателями аналогичного периода 2018 года. За октябрь рост стоимости непродовольственных товаров составил 0,2%. Самый высокий рост цен показали услуги. За десять месяцев текущего года они подорожали на 5,9%, хотя за октябрь расценки не изменились совсем.