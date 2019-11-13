Жительница Балашова стала жертвой нового вида мошенничества

В Саратовской области зарегистрирован новый для региона вид мошенничества – под видом оказания помощи в оформлении кредита через интернет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД.

Жертвой стала 32-летняя жительница Балашова. Потерпевшая рассказала, что на одном из сайтов нашла предложение об оказании помощи в получении кредита и оставила заявку. Перезвонивший ей неизвестный, представившийся сотрудником банка, сообщил, что для получения кредита нужно перевести 43,97 тыс. руб. в качестве оплаты страхового взноса и услуг курьера. Перевод был осуществлен, и «сотрудник банка» перестал выходить на связь.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Марина Ковалева