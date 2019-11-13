В «Спутнике» готовятся к сдаче три детсада

В микрорайоне «Спутник» села Засечное Пензенского района готовятся к сдаче три детских сада, строящиеся в рамках национального проекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства по итогам рабочего совещания на объектах.

Каждый из строящихся детсадов рассчитан на 120 мест, они позволят создать дополнительные места для детей в возрасте до трех лет и сохранить 100% обеспеченность местами для детей в возрасте от трех до семи лет.

Готовность одного детского сада составляет 98%, строительство остальных ведется в усиленном режиме.

Всего в этом году в рамках нацпроекта за счет строительства новых и капитального ремонта имеющихся детсадов будет создано 1307 мест, из них 855 мест - ясельные.

Иван Сергеев