В Instagram и Facebook произошел сбой

Пользователи Instagram по всему миру пожаловались на сбои в работе социальной сети, следует из данных интернет-сервиса Downdetector. На неполадки жалуются в США, Мексике, Великобритании, Франции, Португалии, Германии, Греции, Польше и в России. Проблемы с загрузкой новостной ленты у 69% пользователей, у 19% возникают трудности с публикацией историй, 11% пользователей жалуются на неполадки в работе сайта.

Также сбои зафиксированы у пользователей Facebook. Они жалуются на обновление новостной ленты (70%), полную неработоспособность (15%) и проблемы с авторизацией (11%).