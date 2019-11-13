13 ноября, среда
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В Instagram и Facebook произошел сбой

Пользователи Instagram по всему миру пожаловались на сбои в работе социальной сети, следует из данных интернет-сервиса Downdetector. На неполадки жалуются в США, Мексике, Великобритании, Франции, Португалии, Германии, Греции, Польше и в России. Проблемы с загрузкой новостной ленты у 69% пользователей, у 19% возникают трудности с публикацией историй, 11% пользователей жалуются на неполадки в работе сайта.

Также сбои зафиксированы у пользователей Facebook. Они жалуются на обновление новостной ленты (70%), полную неработоспособность (15%) и проблемы с авторизацией (11%).

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