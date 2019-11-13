65,1 миллиарда долларов составило положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе—октябре 2019 года, оценил ЦБ. За год показатель упал на 26,5% из-за сокращения профицита внешней торговли товарами в результате снижения экспорта топливно-энергетических товаров и расширения совокупного дефицита прочих компонентов текущего счета (торговли услугами, инвестиционных доходов и оплаты труда). Профицит внешней торговли в январе—октябре снизился на 11,7% по сравнению с прошлогодним показателем — до $138,6 млрд. На этом фоне чистый отток капитала за январь—октябрь, как и год назад, составил практически половину профицита текущего счета — $31,6 млрд.