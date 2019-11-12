Фигурантке «макового дела» назначили компенсацию за незаконное преследование

Тверской суд Москвы назначил моральную компенсацию в размере 700 тыс. руб. эксперту Ольге Зелениной, которую незаконно преследовали по «маковому делу», сообщил председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков в Facebook.

В 2010 году брянские таможенники задержали 42 тонны неочищенного кондитерского мака, который импортировал предприниматель Сергей Шилов. В пробах нашли следы веществ опийной группы, мак признали наркотическим веществом. В результате было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали 13 человек.

Эксперт Пензенского НИИ сельского хозяйства Ольга Зеленина сделала заключение о том, что пищевой мак невозможно полностью очистить от следов наркотика. Ее обвинили в превышении должностных полномочий.

В ходе судебного разбирательства с госпожи Зелениной, а также других фигурантов дела, сняли обвинения. Они получили право на реабилитацию.

Подробнее о деле читайте в материале “Ъ” «Кондитерский мак созрел для суда».

Почему ученые из РАН призвали радикально реформировать систему преследования по уголовным делам, связанным с наркотиками, читайте в публикации “Ъ”.