Уходу за пожилыми ищут частные руки

Минтруд предложит регионам протестировать модель финансирования системы долговременного ухода за пожилыми за счет средств медицинского страхования. В пилотном проекте принять участие смогут только частные клиники — их услуги по патронажу оплатят по тарифу дневного стационара (20,4 тыс. руб. в месяц). На следующий год совокупные расходы этого проекта составят 1,9 млрд руб.— на эти деньги уход смогут получить до 8 тыс. пожилых из 2,5 млн нуждающихся в нем.

С 2020 года Минтруд планирует запустить в регионах России пилотный проект по уходу за пожилыми людьми (старше 65) с привлечением частных организаций. Вчера ведомство опубликовало проект соответствующего постановления правительства на regulation.gov.ru. Как следует из документа, список регионов—участников «пилота» утвердит комиссия с участием представителей Минтруда, Минфина и Росздравнадзора. Одно из обязательных условий для участия в отборе — наличие в регионе частных организаций, заинтересованных в проекте и готовых предоставлять услуги медико-социального патронажа россиянам старше 65 лет. Среди критериев отбора — наличие медицинской лицензии и участие организации в системе обязательного медицинского страхования.

По данным Senior Group (сеть частных домов престарелых), сейчас в России проживают 3,5 млн пожилых, которым необходим постоянный уход на дому или в специальном учреждении. По оценкам компании, койко-место с проживанием нужно примерно 900 тыс. человек (сейчас государство предоставляет около 270 тыс. коек), а остальные могли бы получать помощь на дому.

В рамках проекта в состав услуг патронажа войдет выполнение на дому медицинских процедур, сбор анализов, вакцинация, помощь при обращении за медицинской помощью и льготными лекарствами. Оплата этих действий будет происходить по тарифу на содержание одного пациента в дневном стационаре (20,4 тыс. руб. в месяц). Как следует из финансово-экономического обоснования проекта, в 2020 году расходы федерального бюджета на него составят 1,9 млрд руб., а в 2021–2022 годах — по 390 млн руб. Уровень финансирования каждого региона будет зависеть от числа предполагаемых участников проекта среди пожилых и его длительности (она может варьироваться).

Как отмечает управляющий компании Senior Group Алексей Сиднев, с помощью пилотного проекта правительство в первую очередь сможет протестировать источники финансирования системы долговременного ухода. «Минтруд запустил ряд проектов по уходу еще с этого года, однако помимо организационных основным был вопрос, как финансировать их на постоянной основе»,— говорит он. По словам Алексея Сиднева, размер тарифа ОМС будет достаточным: он позволит покрыть работу как сиделки, так и медицинской сестры. Впрочем, он отмечает, что оказывать услуги в рамках «пилота» будут только клиники, которые сейчас такие услуги не оказывают: ни одна организация в сфере социального обслуживания не входит в систему ОМС.

Как отмечает источник “Ъ” в Минтруде, хотя ведомство готово тестировать модель финансирования по медицинскому тарифу, в перспективе системе долговременного ухода все равно потребуется собственный источник средств. Об этом ранее говорил и уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в РФ Юрий Воронин, который сейчас возглавляет профильную рабочую группу. Он указывал, что источником средств для финансирования соцобеспечения пожилых может стать профицит бюджета фонда соцстраха (подробнее см. “Ъ” от 25 мая). Пока, как сообщил “Ъ” источник в Минтруде, предложение финомбудсмена остается единственной альтернативой предлагаемой ведомством схеме.

Анастасия Мануйлова