Мебель не собирается без льгот

Замена моратория на покупку иностранной мебели чиновниками на правило «третий лишний», при котором зарубежные игроки не допускаются только при конкуренции двух российских, может лишить местных производителей 10 млрд руб. доходов в 2020 году. Этого опасается Ассоциация мебельных и деревообрабатывающих предприятий России (АМДПР). Но чиновники уверены, что конкуренции среди российских игроков уже достаточно, а продавцы мебели говорят о росте спроса на местную продукцию из-за обвала рубля.

В 2020 году российские производители мебели могут потерять почти 70% доходов от закупок для государственных и муниципальных нужд. Такие расчеты “Ъ” предоставили в АМДПР. По данным Росстата, которые приводит ассоциация, в 2018 году на госзакупки мебели было потрачено 14,5 млрд руб. В 2020 году, по прогнозам АМДПР, около 10 млрд руб. продаж в сегменте могут занять иностранные производители, прежде всего из Китая. Это связано с отменой с 1 декабря 2019 года двухлетнего моратория на закупку мебели для государственных и муниципальных нужд у зарубежных компаний.

Принятое в сентябре 2017 года постановление правительства о запрете госзакупок иностранной мебели в АМДПР называют одной из ключевых точек роста российского рынка. По оценкам Росстата, в 2018 году объемы производства мебели в стране выросли на 25%, а продажи — на 29%, до 190,7 млрд руб. При этом, согласно расчетам АМДПР, в 2018 году российские мебельщики через гостендеры продали 6,3% продукции, а в 2019 году уже 15%. Другим направлением роста рынка в России в ассоциации называют экспорт, но отмечают, что программ по его поддержке сейчас нет.

АМДПР пыталась добиться продления срока действия моратория на запрет госзакупок иностранной мебели до декабря 2021 года и расширения практики его применения. Организация попросила вице-премьера Алексея Гордеева не допускать иностранных производителей к закупкам, которые проводятся в рамках 223-ФЗ: для естественных монополий, унитарных предприятий и компаний, где более 50% контролирует государство. За счет этого производители рассчитывали за три года получить дополнительные 100 млрд руб. (см. “Ъ” от 16 февраля). Но правительство инициативу не поддержало. В июле вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минпромторгу подготовить замену прямого запрета на правило «третий лишний». Оно предусматривает отказ от иностранной продукции при наличии конкуренции хотя бы между двумя российскими компаниями или ценовые преференции для местных игроков. В Минпромторге заявили, что документ доработан с учетом замечаний и находится на повторном согласовании в Минфине.

Со ссылкой на данные Счетной палаты в Минпромторге

указывают, что 49,8% госзакупок мебели приходятся на семь регионов: Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Свердловскую область и Башкирию. Конкуренция среди российских производителей мебели, по данным министерства, достаточно высока: в среднем по стране на один лот поступает три заявки. Но президент АМДПР Александр Шестаков уверен, что на российском мебельном рынке правило «третий лишний» работать не будет. Во многих регионах нет двух сильных игроков, которые производят один и тот же ассортимент, сопоставимый по цене и качеству, утверждает он.

Сооснователь воронежской ГК «Ангстрем» Сергей Радченко не исключает, что снятие запрета на госзакупки иностранной мебели вынудит уйти с рынка часть российских производителей, которые не смогут адаптироваться к изменениям. Он уверен, что компенсировать выпадающие доходы в коммерческом секторе не получится. Господин Радченко считает, что чиновники не будут искать аналоги мебели в России, а начнут покупать иностранную продукцию, в том числе европейскую, и дороже. Но совладелец сети магазинов мебели Hoff! Михаил Кучмент сомневается, что снятие запрета станет проблемой для российских производителей. «Любые искусственные ограничения — это плохо. К тому же за последние годы доля импортной мебели на рынке заметно снизилась из-за падения рубля и роста конкурентоспособности российской продукции»,— отмечает он. В Ozon это подтверждают, указывая, что 90% мебели на площадке — российского производства.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев, Никита Щуренков