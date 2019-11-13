Банки отмывают от комиссий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила письмо с просьбой проверить ЦБ и банки на предмет соблюдения ими антимонопольного законодательства. Его направил в ведомство депутат Госдумы Владислав Резник, который решил бороться с банками, выставляющими повышенные комиссии на перевод и выдачу средств под предлогом борьбы с отмыванием. ФАС уже обещает изучить вопрос и в случае необходимости инициировать законодательные изменения.

Владислав Резник на прошлой неделе направил руководителю ФАС Игорю Артемьеву письмо, копия которого имеется в распоряжении “Ъ”. В нем депутат обращает внимание антимонопольного ведомства на проблему «установления дискриминационных условий обслуживания» клиентов банков в рамках борьбы с отмыванием. По его словам, банки действуют в рамках закона 115-ФЗ, по которому они имеют право в одностороннем порядке отказывать клиентам в проведении операций. А также опираются на многочисленные письма и методические рекомендации ЦБ, которые не являются нормативно-правовыми актами. Причем, по словам господина Резника, эти рекомендации банки применяют на практике произвольно. В результате «в отношении отдельных категорий клиентов либо отдельных видов операций банками вводятся явно дискриминационные условия обслуживания».

В качестве показательных примеров произвольного применения рекомендаций ЦБ депутат приводит практику установления повышенных тарифов для денежных переводов предпринимателей в пользу физлиц. Они могут составлять от 1% до 12% от суммы перевода. При этом комиссии по переводам между юрлицами у банков составляют от нескольких рублей до нескольких десятков рублей за перевод, вне зависимости от характеристик получателя, суммы или назначения платежа.

Другой дискриминационной практикой Владислав Резник считает введение «заградительных» комиссий за снятие предпринимателем средств со счета в случае его закрытия банком в рамках 115-ФЗ. Размер таких комиссий составляет 10–30% от суммы остатка по счету, что «уже породило обширную и противоречивую судебную практику». Депутат при этом отмечает, что ни 115-ФЗ, ни иные законодательные акты не предусматривают действий экономического характера в отношении клиентов банков для борьбы с отмыванием. В связи с этим он просит ФАС провести проверку «соблюдения антимонопольного законодательства кредитными организациями и Банком России».

Затронутая депутатом проблема не является новой. Предприниматели массово сталкиваются с проблемами из-за борьбы ЦБ и банков с отмыванием. Так, согласно опросу Magram Market Research, в 2017 году с блокировкой счетов сталкивались 17% компаний. Опрос, проведенный ОНФ, показал, что в 2018 году — начале 2019-го с блокировкой сталкивались 29% предпринимателей. Споры между кредитными организациями и предпринимателями по поводу высоких комиссий за проведение операций, которые банки считают сомнительными, дошли до Верховного суда. Но тот пришел к неоднозначным выводам (см “Ъ” от 18 марта).

Партнер FMG Group Николай Коленчук считает взимание комиссий за вывод средств с закрытого счета в большинстве случаев «полностью незаконными» действиями. Юрист компании BMS Law Firm Владимир Шалаев считает, что банкам необходимо запретить устанавливать заградительные тарифы, поскольку банки либо должны блокировать операции, либо, если для этого нет достаточных оснований, обслуживать клиента дальше. По его мнению, нужны изменения в законодательстве, и лучше, если они будут исходить от ЦБ.

В ЦБ заявили “Ъ”, что не вмешиваются в оперативную деятельность кредитных организаций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Пресс-служба ФАС отметила, что в 2017 году в службу уже поступала похожая жалоба, но тогда ведомство не выявило нарушений антимонопольного законодательства. Впрочем, в ФАС отмечают, что банки объясняют высокие тарифы за переводы в пользу физлиц своими правами и обязанностями по борьбе с легализаций доходов. Вместе с тем, по мнению антимонопольщиков, такая прогрессивная тарификация «приводит к значительному удорожанию соответствующих банковских услуг для всех участников рынка». «В том числе добросовестных, что вызывает не только недовольство у потребителей, но и серьезную озабоченность ФАС в части экономической обоснованности, правомерности и эффективности применения так называемых антиотмывочных тарифов»,— заявили в ФАС.

Антимонопольное ведомство инициировало работу с профильными органами власти и с ЦБ для выработки единой позиции по этому вопросу, уточнили в пресс-службе. ФАС также обещает провести повторную проверку и не исключила возможности внесения изменений в законодательство в случае выявления такой необходимости.

Виталий Солдатских