Гибкие офисы сворачивают на окраины

Рост сегмента коворкингов принуждает девелоперов приспосабливать под такие объекты площади в спальных районах. Компания «Грамзапись», владеющая торговым центром на севере Москвы, планирует построить на участке офисный центр с 15 тыс. кв. м гибких офисов. Найти достаточное число арендаторов для удаленной от делового центра локации будет сложно.

ОАО «Грамзапись» планирует построить бизнес-центр площадью 77,5 тыс. кв. м на Кронштадтском бульваре у метро «Водный стадион» в Москве, сообщил “Ъ” гендиректор компании Евгений Лазарев. «Грамзапись» владеет участком площадью 1,2 га, где находится торговый центр «Крона» районного формата. Компания принадлежит структуре Владимира Афанасьенко и Сергея Лазарева, который владеет застройщиком KFS-group. В числе проектов — жилой комплекс «Гранатный, 6» в центре Москвы. Господин Лазарев также владеет офисным центром на Тверском бульваре и реконструирует здание Московской межевой канцелярии в Хохловском переулке.

Изначально «Грамзапись» планировала продать участок под строительство жилья, получив разрешительную документацию на комплекс апартаментов площадью 49 тыс. кв. м. Среди интересантов на участок была группа ПИК Сергея Гордеева (см. “Ъ” от 23 августа). Господин Лазарев пояснил, что сменить концепцию «Грамзапись» вынудили сложности с согласованием разрешений на жилье и низкий темп продаж.

По словам Евгения Лазарева, проектом интересовались несколько девелоперов, в том числе Stone Hedge Максима Гейзера и Артема Санфирова, Central Properties Дениса Степанова и Сергея Егорова, а также Sminex Алексея Тулупова. Гендиректор Stone Hedge Максим Гейзер напомнил, что компания планирует построить несколько бизнес-центров класса А под брендом Stone. В числе потенциальных площадок есть и участок «Грамзаписи», но конкретных договоренностей стороны пока не достигли, заявил он. В Central Properties и Sminex комментарии не предоставили.

В офисном комплексе «Грамзапись» предлагает расположить зону торговли, фуд-молл на 2–2,5 тыс. кв. м и коворкинг площадью 15 тыс. кв. м. Евгений Лазарев оценивает инвестиции в проект в 6,5–7 млрд руб. Компания пока не решила, будет ли привлекать в проект стороннего девелопера или профинансирует строительство под крупного арендатора, такого как группа «Тинькофф», за счет кредита, говорит он. В «Тинькофф» заявили, что не интересуются переездом на Кронштадтский бульвар. Среди возможных операторов коворкингов в «Грамзаписи» называют «Ключ» и подразделение O1 Properties. Гендиректор «Ключа» Георгий Голенев подтвердил переговоры. В O1 интерес к проекту отрицают.

Партнер Colliers International Станислав Бибик согласен, что строительство офисов — лучший вариант для редевелопмента «Кроны». Торговый центр в этом районе развивать сложно из-за высокой конкуренции (неподалеку расположены объекты «Водный», «Речной» и «Метрополис»), а большое количество строящегося жилья не позволяет продавать его по высоким ценам, поясняет он. «Крона» — непрофессиональный, устаревший объект, и любой проект будет лучше развития торгцентра, указывают в CBRE.

Господин Голенев уверен, что спрос на коворкинги в спальных районах будет расти: не всем жителям удобно ездить каждый день на работу в центр, а снимать рабочее место на окраине дешевле. Но в JLL предупреждают, что выход коворкингов на окраины может быть успешен только после насыщения спроса в деловых районах. В том, что на столь крупный проект на «Водном стадионе» найдется достаточное число арендаторов, руководитель направления гибких офисных решений JLL Евгений Гасников сомневается: заявленная площадь в разы превышает среднюю для проектов внутри Третьего транспортного кольца. А привлечь крупных корпоративных арендаторов будет довольно сложно из-за локации и отдаленности от основных деловых районов, добавляет консультант.

Елизавета Макарова