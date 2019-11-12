«Уралхим» катит колеса в суд

«Уралхим-транс», в управлении которого находится парк в 8 тыс. вагонов, подал в Арбитражный суд Москвы иск, в котором просит отменить решение ФАС по делу о нарушении закона о конкуренции со стороны крупнейших российских производителей цельнокатаных колес — ВМЗ и «Евраз НТМК». Компания считает, что ФАС неправильно определила временной интервал исследования товарного рынка. Аналитики, в свою очередь, видят основания для снижения цен на цельнокатаные колеса (ЦКК).

Арбитражный суд Москвы принял иск ООО «Уралхим-транс» к ФАС. В нем компания просит признать незаконным решение ФАС, которая не нашла нарушения закона о конкуренции в действиях крупнейших производителей цельнокатаных железнодорожных колес — Выксунского металлургического завода (входит в ОМК Анатолия Седых) и «Евраз НТМК». Эти предприятия указаны в иске в качестве третьих лиц. Служба исследовала причины установления и поддержания высоких цен на ЦКК диаметром 957 мм. Представитель ФАС заявил “Ъ”, что иск в службу поступил. «Ведомство ознакомилось с доводами общества и готовится для защиты своей позиции в суде»,— говорится в ответе. В Evraz отказались от комментариев, в ОМК заявили, что знают об иске.

«Уралхим-транс» является логистической единицей одноименного холдинга. В управлении компании находится парк вагонов в 8 тыс. единиц, среди которых минераловозы, полувагоны, крытые вагоны, цистерны для перевозки аммиака и различных кислот.

Антимонопольное дело, решение по которому оспаривает структура «Уралхима», закончилось безболезненно для производителей ЦКК. Служба пришла к выводу, что ВМЗ «занимает доминирующее положение» на российском рынке ЦКК диаметром 957 мм в 2016–2018 годах, но не устанавливал и не поддерживал монопольно высокие цены при реализации колес. В рамках дела ВМЗ оценивал свою долю на рынке колес диаметром 957 мм менее 50% и отверг предположения о доминирующем положении.

Установленная цена реализации колес не отвечает признакам монопольно высокой, утверждали представители завода, говорится в материалах ФАС. «Рост цен на колесные пары опережает рост цен на колеса цельнокатаные. Кроме того, существенно выросли цены на полувагоны. Таким образом, цены на цельнокатаные колеса росли более низкими темпами, чем на смежных рынках»,— приводил доводы ВМЗ. В «Евраз НТМК» также оценивали свою долю на рынке менее чем в 50%, а цена на колеса не отвечала признакам монопольно высокой.

Хотя в материалах дела «Уралхим-транс» не упоминается, компания, как следует из ее ответа на запрос “Ъ”, трижды ходатайствовала о вступлении в дело, будучи потребителем ЦКК. «Уралхим-транс» не согласен с решением ФАС, так как регулятор «неправильно определил временной интервал исследования товарного рынка и круг лиц, занимающих на нем доминирующее положение». Представитель истца обращает внимание на вывод ФАС, согласно которому «расходы АО ВМЗ, необходимые для производства и реализации колес цельнокатаных диаметром 957 мм по кругу катания, в 2017–2018 годах изменились несоразмерно изменению цены, прибыль и рентабельность при реализации колес увеличились».

«Однако комиссия посчитала, что рост спроса является объективной и экономически обоснованной причиной роста цен и прекратила производство в отношении АО ВМЗ. Фактически комиссия ФАС России признала право монополиста взвинчивать цены в случае дефицита. Это порочная и очень опасная практика. Например, производители минеральных удобрений воздерживаются от повышения цен в период посевной, хотя, исходя из позиции ФАС России, это допустимо и экономически обосновано»,— прокомментировали в «Уралхим-транс». Истец планирует истребовать материалы антимонопольного дела и, возможно, дополнить основания заявленных требований. В сентябре стало известно, что «Уралхим» и «Уралкалий» просят проверить цены на ЦКК (см. “Ъ” от 5 сентября).

Старший директор АКРА Максим Худалов считает, что проблема удорожания оси в сборе вызвана поведением не столько металлургов, сколько вагоноремонтных заводов, где цены росли кратно. «После продажи вагоноремонтной компании ОМК есть надежда, что ситуация на рынке нормализуется, а цены пойдут вниз. Это должно произойти на фоне удешевления стального проката и снижения спроса на новые вагоны»,— полагает эксперт.

Евгений Зайнуллин, Ольга Мордюшенко