Большинство жителей Кубани высказались за введение четырехдневной рабочей недели

Больше половины опрошенных жителей Краснодарского края (58%) положительно восприняли возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Опрос провела рекрутинговая компания HeadHunter. Около 28% респондентов считают, что четырехдневная рабочая неделя станет реальностью в ближайшие три-пять лет, а 41% опрошенных в этом сомневаются.

При этом, 67% работающих соискателей края готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю при условии, что у них сохранится зарплата. Еще 20% поддержат инициативу в любом случае, а 10% не готовы к реформе по сокращению количества рабочих дней на неделе. Интересно, что среди мужчин большее количестве тех, кто ратует за сохранение существующего порядка вещей (11% мужчин против 7% женщин).

Меньше всего готовы перейти на четырехдневку владельцы компаний (30%) и топ-менеджмент (12%). Больше всего – представители IT-сферы (23%) и маркетинга (22%).

Кстати, 58% соискателей Кубани считают, что третьим выходным днем должна быть пятница, а 32% – понедельник.

Как ранее сообщал “Ъ”, премьер-министр России Дмитрий Медведев в сентябре этого года рассказал в прямом эфире федерального телеканала, что закон о труде следует изменить, чтобы у работодателя была возможность регулировать количество рабочих часов и дней. Это позволит работодателям вводить четырехдневную неделю.

Дмитрий Михеенко