«Кубанские просторы» довели до приговора За обман более 300 пайщиков краснодарский застройщик отправится в колонию на три года

Председатель ТСЖ «Кубанские просторы — 1» Денис Мазуренко осужден на три года колонии общего режима за обман 312 покупателей квартир в незаконно возведенном жилом комплексе по улице Куликова поля, 10 в Краснодаре. Их ущерб оценивается почти в 344 млн руб. Кроме того, как установил суд, земля под объекттом была выведена из собственности кооператива для ухода от налогов. Многоквартирный дом возводился с превышением допустимой этажности и без технических договоров на подключение к ресурсам. Эксперты считают, что пайщикам ЖСК необходимо через банкротство вернуть землю в собственность, а с помощью городских и краевых властей привести в порядок строительную документацию, чтобы ввести дом в эксплуатацию.

Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении 42-летнего председателя ЖСК «Кубанские просторы — 1» Дениса Мазуренко. Он признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и осужден на три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Помимо реального срока, господину Мазуренко предстоит вернуть 30 пайщикам, которые заявили об ущербе по гражданским искам, почти 24 млн руб.

Как рассказали “Ъ-Кубань” в Краснодарском краевом суде, Денис Мазуренко, являясь председателем ЖСК «Кубанские просторы – 1», разработал план незаконного обогащения. В частности, в сентябре 2014 года он приобрел в собственность ЖСК земельный участок в краснодарском поселке Российском на улице Куликова поля, а также открыл банковские счета для возможности привлечения денежных средств пайщиков в безналичной форме на строительство многоквартирного жилого дома.

Деньги от покупателей из различных регионов России поступали на счета кооператива с сентября 2014-го по апрель 2018 года. С покупателями жилых и нежилых помещений в строящемся доме по улице Куликова поля,10 Мазуренко заключал договоры на предоставление им права собственности. Как было установлено в зале суда, председатель ЖСК, заранее понимая, что договорные обязательства не будут выполнены, путем обмана похитил у пайщиков около 343,6 млн руб.

По информации, предоставленной прокуратурой Краснодарского края, до настоящего времени многоквартирный жилой дом по улице Куликова поля не достроен. От преступных действий Мазуренко пострадало 312 человек. Председатель ЖСК находится под стражей с 18 апреля 2018 года, и еще около месяца он будет ожидать в СИЗО вступления в силу приговора.

Представитель группы пайщиков ЖСК «Кубанские просторы — 1» Елизавета Дашко рассказала “Ъ-Кубань”, что проблема их жилого дома заключается в том, что он является самовольной постройкой. Уже после возбуждения уголовного дела в отношении председателя кооператива, пайщики узнали, что разрешение на строительство по данному адресу выдано на трехэтажное строение, а по факту застройщик возвел коробку из девяти этажей. Кроме того, как признал в суде Мазуренко, земельный участок под стройплощадкой был переоформлен на физическое лицо с целью уклонения от налогов. Также по данном объекту нет заключенных договоров на технологическое подключение сетей жизнеобеспечения. Дом находится на стадии монолитной коробки.

«В уголовном деле значится 369 пострадавших от преступных действий застройщика. Часть пайщиков расторгли договоры и подали гражданские иски в суд, чтобы вернуть назад вложенные в строительство деньги, и суд удовлетворил их требования. Но подавляющая часть членов кооператива все еще надеются получить квартиры в жилом доме, однако, пока не представляем, как это сделать. Мы обращались за помощью к чиновникам, но нам лишь говорили о том, что нужно было раньше смотреть, куда мы вкладывали деньги», - рассказывает Елизавета Дашко.

По словам пайщиков ЖСК, в скором времени Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит заявление подрядной организации, возводившей ЖК «Кубанские просторы» – Vira Строй, с требованием признать кооператив банкротом. Покупатели квартир в самовольно возведенном жилом комплексе надеются, что если суд признает кооператив несостоятельным, конкурсный управляющий найдет возможность, как удовлетворить требования кредиторов первой очереди, а именно — достроить и ввести в эксплуатацию их дом.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко считает, что у пайщиков есть шанс через банкротство кооператива вернуть в собственность земельный участок, и в дальнейшем через администрацию Краснодара согласовать увеличение этажности объекта и заключить договоры с поставщиками ресурсов на подключение к сетям. «Данный вопрос, я считаю, необходимо озвучить на рабочей комиссии при губернаторе Краснодарского края», - подытожил юрист.

Дмитрий Михеенко