ЕСПЧ обязал Россию выплатить €25 тыс. девушке, отца которой в детстве избили силовики

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал выплатить компенсацию в €25 тыс. девушке, отца которой избили при задержании у нее на глазах, говорится в пресс-релизе («Judgment A v. Russia — nine-year old witness to father's violent arrest»). Имя девушки не называется. Инцидент произошел в мае 2008 года — на тот момент ей было девять лет.

Девушка из города Апшеронск заявила, что ее отца жестко задержали сотрудники Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), когда они находились недалеко от школы (мужчину заподозрили в торговле марихуаной). Девушка и ее отец должны были уехать на машине домой, однако силовики повалили мужчину на землю и несколько раз его ударили. Девушка, которая на тот момент уже сидела в машине, открыла дверь и убежала, ее нашел в состоянии шока дядя.

После случившегося у девочки было обнаружено нервное расстройство, энурез и симптомы посттравматического стрессового расстройства. Правоохранительные органы отказалась возбуждать уголовное дело, опираясь на показания свидетелей случившегося.

В декабре 2009 года с отца девушки сняли обвинения в продаже марихуаны, поскольку доказательства по этому делу были получены незаконным путем.