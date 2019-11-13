Бийску помогут прокурорским над сором

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с вывозом мусора в Бийске. В городе с понедельника действует режим ЧС в связи с риском ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Власти Бийска считают, что регоператор по обращению с ТКО — ООО «Спецобслуживание-Центральное» — в недостаточных объемах вывозит отходы. Компания объясняет сбои в работе судебными тяжбами с мусорным полигоном. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин назвал решение властей Бийска о введении режима ЧС непопулярным, но верным. Между тем депутаты гордумы готовят обращение в алтайский минстрой о расторжении договора с рег­оператором.



Прокуратура Алтайского края взяла на контроль ситуацию с вывозом твердых коммунальных отходов в Бийске, где с понедельника действует режим ЧС в связи с мусорным коллапсом. Режим введен для пред­отвращения ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщили в пресс-службе администрации Бийска: «Региональный оператор ООО „Спецобслуживание-Центральное“ не в полном объеме вывозит мусор с контейнерных площадок. Компания находится в процессе судебных разбирательств с другим участником рынка — мусорным полигоном (ООО „Спецобслуживание плюс“.— „Ъ“). В результате город зарастает мусором».

«Организована проверка по сообщениям в СМИ о проблемах с уборкой мусора в городе. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— сообщили „Ъ“ в прокуратуре края.

По данным бийских властей, в режиме ЧС управлению ЖКХ рекомендовано заключить договоры на вывоз мусора с другими транспортными предприятиями. Какой объем средств предусмотрен в городском бюджете на эти цели, в администрации не уточнили. «Мусор вывозится с семи крупных контейнерных площадок, расположенных вблизи социальных объектов, жилых домов. В понедельник было убрано две площадки, вывезено более 40 т мусора. Работа продолжается»,— сообщили в мэрии. Режим ЧС будет действовать до 13 ноября. По данным администрации, в ближайшее время в правительстве региона состоится совещание с участием всех сторон, на нем планируется выработать механизмы, которые позволят не допустить повторения ситуации. «Мы надеемся, что вопрос решится. Это не дело — администрации города брать на себя чужие функции по вывозу твердых коммунальных отходов»,— сказали в пресс-службе мэрии.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин назвал решение властей Бийска о введении режима ЧС непопулярным, но верным: «Город и его жители не должны пострадать от действий или бездействий регионального оператора». По его словам, на случай неблагоприятного развития событий реформой по обращению с отходами была предусмотрена возможность для региональных властей вводить временные модели оказания услуг. «В данном случае до разрешения вопроса с региональным оператором в работу должны включиться муниципальные или региональные службы. Потому что два или три дня бездействия действительно могут привести к „мусорному коллапсу“»,— сказал министр. Он отметил, что недопустимо, когда спор двух хозяйствующих субъектов становится причиной ухудшения положения во всем городе. Все спорные ситуации должны решаться без ущерба для населения, сказал Дмитрий Кобылкин.

Директор компании «Спецобслуживание-Центральное» Алексей Щербатов сообщил „Ъ“, что мусорный полигон с октября ввел для регоператора ограничение с 35–40 до 20 машин с ТКО в сутки. «Согласно расчетам по установленному тарифу (37 руб. с человека) и санитарным нормам, мы должны подъезжать к контейнерным площадкам раз в сутки. Однако, учитывая, что в городе нет достаточного количества контейнерных площадок и мусорных баков, мы подъезжали два раза в сутки, неся при этом убытки около 2 млн руб. ежемесячно. Сейчас, с учетом ограничений на въезд на полигон, мы подъезжаем к контейнерным площадкам раз в сутки. Вопрос в доукомплектовке баками площадок»,— сказал Алексей Щербатов, отметив, что установка дополнительных баков — обязанность муниципалитета и управляющих компаний. По его данным, разногласия с полигоном связаны с вопросами учета ТКО. «Полигон предъявляет нам, что мусоровоз везет 17 т мусора, тогда как у него грузоподъемность — 10 т. Мы с их оценкой объема мусора не согласны и переплачивать за несуществующие объемы не намерены. Сейчас эти вопросы рассматриваются в суде»,— сказал он. Судебное заседание назначено на 19 ноября.

В «Спецобслуживание плюс» сообщили, что ограничение на въезд грузовиков регоператора введено 26 октября в связи с его задолженностью перед полигоном. На 1 ноября 2019 года регоператор признает за собой долг по услугам захоронения мусора в размере 7,8 млн руб., это долг более чем за четыре месяца, рассказала „Ъ“ заместитель директора «Спецобслуживания плюс» Олеся Тырышкина. «Население — самый незащищенный участник этих правоотношений, при том что собираемость платы за услуги регоператора в городе, по официальным данным, около 86%, или 7,5 млн руб., в месяц. Плата за полигон — около 2 млн руб. в месяц, но до полигона эти средства не доходят. Чтобы население не ущемить, было рассчитано, что 20 мусоровозов будут привозить мусор от города в прежнем режиме, а остальные — по предварительной оплате»,— пояснила она.

Дмитрий Кобылкин поручил Российскому экологическому оператору совместно с Росприроднадзором разобраться в ситуации с полигонами и проверить действующий в Бийске полигон, «который отказывается работать на условиях реформы». Также министр направил на имя глав и губернаторов субъектов РФ предупреждения о необходимости принять исчерпывающие меры для недопущения ситуаций с остановкой оказания услуги по вывозу твердых коммунальных отходов по вине региональных операторов.

Прокурор Бийска Эдуард Финк для защиты прав неопределенного круга лиц вынес предписание владельцу полигона об устранении нарушений, которые ухудшают санитарно-эпидемиологическое состояние города, руководителю регоператора объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства. Между тем депутаты гордумы Бийска готовят обращение в минстрой Алтайского края с предложением расторгнуть договор с регоператором «Спецобслуживание-Центральное». Об этом „Ъ“ сообщил член комитета думы города по ЖКХ и транспорту Николай Белозеров. «Работа по этому обращению уже ведется. Никаких действий регоператор не совершает. Мусор из города как не вывозился, так и не вывозится. Полигон всех пускает, но за это надо платить»,— сказал он.

Оксана Павлова