Оренбургская ФАС считает неэтичными названия мороженого «Бедный еврей» и «Хохол»

Экспертный совет по применению законодательства о рекламе в Оренбургской ФАС посоветовал производителю переименовать мороженое «Хохол», «Бедный еврей», «Американец» производства ООО «Славица».

«Члены экспертного совета решили, что следует выбрать иные наименования мороженого "Славица". Названия "Хохол", "Бедный еврей", "Американец" рекомендуется исключить ввиду формирования негативной оценки к определенным нациям»,— сообщает антимонопольная служба региона.

Ранее житель Оренбурга пожаловался в антимонопольный орган на мороженое ООО «Славица». По мнению заявителя, компанией «используются оскорбительные названия своего товара, затрагивающие национальный признак». Экспертный совет на базе оренбургской ФАС установил, что название для указанных видов мороженого придумали и запатентовали представители фабрики «Славица» в Набережных Челнах. При этом распространение аналогичных товаров компании в других регионах России нареканий со стороны граждан не вызвало.

Тем не менее член экспертного совета на базе Оренбургской ФАС кандидат филологических наук Наталья Дмитриева посчитала, что в указанных названиях мороженого «присутствуют пренебрежение и некоторая доля насмешливости по национальному признаку». Так как продукты рассчитаны на детей, «на подсознательном уровне может формироваться определенный негатив относительно указанных наций», заявила эксперт. Остальные члены совета решили поддержать ее.

Георгий Портнов, Самара