Роджер Федерер показал пример

В Лондоне на Nitto ATP Finals — итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с призовым фондом $9 млн — начались матчи второго тура группового этапа. Вчера свою первую победу одержал Роджер Федерер, переигравший в двух сетах итальянца Маттео Берреттини. А сегодня Даниил Медведев, который, как и знаменитый швейцарец, стартовал неудачно, попробует взять у Рафаэля Надаля реванш за поражение в финале US Open. За событиями, разворачивающимися на O2 Arena, наблюдает корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Первый тур группового этапа Nitto ATP Finals был отмечен высоким градусом сенсационности. Особенно это относится к группе «Андре Агасси», куда попал Даниил Медведев. Россиянин уступил там греку Стефаносу Циципасу, у которого выиграл все пять предыдущих матчей, а первая ракетка мира Рафаэль Надаль практически не имел шансов во встрече с Александром Зверевым, причем немецкий теннисист, в свою очередь, раньше проигрывал испанцу пять раз подряд. Такие статистические неувязки, казалось бы, в среду обещают Надалю нелегкую жизнь во встрече с Медведевым, которого он дважды побеждал. Тем более что из-за небольшого повреждения мышцы брюшного пресса испанец явно находится не в оптимальной форме.

Правда, на послематчевой пресс-конференции испанец уверял собравшихся, что травма его нисколько не беспокоит и он уже тренируется в полную силу. Во всяком случае, об отказе Надаля от выступления в Лондоне, чего нельзя было исключать еще несколько дней назад, речи сейчас не идет.

В свою очередь, Медведев после своего стартового фиаско не скрывал, что находится не в лучшем состоянии. Очевидно, что после серии блестящих выступлений, благодаря которой он ворвался в элиту, накопилась психологическая усталость. Этим и объясняется тот факт, что россиянин, не имеющий опыта участия в итоговых турнирах и привыкший отдыхать в середине ноября, начал неделю весьма натужно. Надежда на реванш за поражение от Надаля в финале US Open, конечно же, имеется, однако необходимым условием для этого является соответствующий моральный настрой. Вполне возможно, что в последний момент Медведеву еще удастся подзарядить свои батарейки. Но до игры, учитывая огромный опыт испанца и его стремление не уступить Новаку Джоковичу в борьбе за титул первой ракетки мира по итогам года, россиянина, несмотря на состояние Надаля, нельзя было считать фаворитом.

Тем временем в группе «Бьорн Борг» на старте тоже не обошлось без неожиданности. Шестикратный победитель итогового турнира и его десятикратный финалист Роджер Федерер проиграл Доминику Тиму, который трижды покидал Лондон после группового этапа, имея по одной победе на своем счету. Эта неудача настолько обескуражила 38-летнего швейцарца, что он в тот вечер практически мгновенно явился на пресс-конференцию и быстро уехал со стадиона. Правда, после встречи с Маттео Берреттини у него уже не было причин для такой спешки.

23-летний итальянский полуфиналист US Open этого года, как и Медведев с Циципасом, впервые оказался в элитной восьмерке. И в первом туре сразу же попал на Джоковича, который разделался с ним чуть более чем за час. Говоря о козырях Берреттини, который за 11 месяцев добился огромного прогресса, поднявшись из шестого десятка мирового рейтинга на 8-е место, конечно, нельзя не отметить отличные физические данные, мощную подачу и хороший удар справа. Однако тактической изысканности в силовом теннисе итальянца явно не хватает. И матч с таким искусным соперником, как Федерер, это в очередной раз подтвердил.

Швейцарцу, впрочем, не удалось взять Берреттини голыми руками, как в июле в четвертом круге Wimbledon, где борьбы не было вообще. Сейчас в первой партии дело дошло до тай-брейка, в котором преимущество фаворита выглядело очевидным, а в восьмом гейме второго сета Берреттини имел три брейк-пойнта, но не реализовал их. В итоге — 7:6 (7:2), 6:3 за 1 час 19 минут, и Федерер, который в третьем туре сыграет с Новаком Джоковичем, сохраняет шансы на выход в полуфинал. После того как 14 июля серб, отыграв у швейцарца два матчбола, взял верх в одном из самых драматичных финалов за всю историю Wimbledon, они еще не встречались.

Теннисные рейтинги Рейтинг ATP 1. (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9585 очков. 2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8945. 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6190. 4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5705. 5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5025. 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4000. 7 (7). Александр Зверев (Германия) — 2945. 8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2670. 9 (9). Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2540. 10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2530. 11 (11). Давид Гоффен (Бельгия) — 2335. 12 (12). Фабио Фоньини (Италия) — 2290. 13 (13). Кеи Нисикори (Япония) — 2180. 14 (14). Диего Шварцман (Аргентина) — 2125. 15 (15). Денис Шаповалов (Канада) — 2050. 16 (16). Станислас Вавринка (Швейцария) — 2000. 17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1840. 18 (18). Алекс де Минаур (Австралия) — 1775. 19 (19). Джон Иснер (США) — 1770. 20 (20). Григор Димитров (Болгария) — 1747... 23 (23). Андрей Рублев (Россия) — 1584. Рейтинг WTA 1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7851. 2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940. 3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496. 4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5462. 5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5192. 6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5075. 7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776. 8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4685. 9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4245. 10 (10). Серена Уильямс (США) — 3935. 11 (11). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3120. 12 (12). Йоханна Конта (Великобритания) — 2879. 13 (13). Мэдисон Кис — 2767. 14 (14). София Кенин (обе — США) — 2740. 15 (15). Петра Мартич (Хорватия) — 2617. 16 (16). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2390. 17 (17). Элизе Мертенс (Бельгия) — 2290. 18 (18). Алисон Риск (США) — 2210. 19 (19). Донна Векич (Хорватия) — 2205. 20 (20). Анжелик Кербер (Германия) — 2175… 30 (30). Анастасия Павлюченкова — 1560… 39 (41). Вероника Кудерметова — 1351… 41 (35). Екатерина Александрова — 1325… 54 (54). Светлана Кузнецова — 1052… 61 (59). Анна Блинкова — 1007… 70 (69). Дарья Касаткина — 851… 90 (93). Анастасия Потапова — 695… 100 (87). Маргарита Гаспарян (все — Россия) — 661. В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.