«Кэпиталс» поднялся на российском вкладе

Обидный проигрыш в серии буллитов — 3:4 — «Аризона Койотис» не лишил «Вашингтон Кэпиталс» статуса самой горячей команды НХЛ на старте регулярного чемпионата. Игра вашингтонцев заставляет воспринимать клуб как одного из безусловных фаворитов сезона, а колоссальный вклад в его успехи вносят два российских форварда: нацелившийся, кажется, на очередной титул лучшего снайпера Александр Овечкин, а также Евгений Кузнецов, отбывший в начале первенства коротенькую дисквалификацию за употребление кокаина.

Матч между «Вашингтоном» и «Аризоной» был жутко хорош в плане сюжета. Гости в нем открыли счет в первом периоде, а забив еще дважды сразу после перерыва, создали бронебойный запас прочности. «Вашингтон», однако, отыгрался, а шайбу, которая перевела матч в овертайм, Тиджей Оши забросил в самом конце игры. Потом, в овертайме, «отскочила» «Аризона». Тот же Оши поразил ворота, но после долгого просмотра видеоповтора судьи убедились, что форвард находился в офсайде. Так что все вырулило к серии буллитов, и в ней гости были поэффективнее.

Между тем обидная осечка, прервавшая растянувшуюся на шесть матчей победную серию «Вашингтона», не лишила его статуса самого горячего клуба стартового отрезка регулярного чемпионата. Он действительно играет в целом шикарно и в данный момент возглавляет сводную турнирную таблицу лиги. А его стабильность и мощь опровергает довольно модный недавно тезис насчет того, что «Вашингтон», который в 2018 году взял Кубок Стэнли, а минувшей весной сошел на первой же стадии плей-офф, уступив «Каролина Харрикейнс», исчерпал чемпионский потенциал и потихоньку принимается падать. Ни о каком падении сейчас речь точно не идет, наоборот, клуб свеж, как никогда. И на его фоне чрезвычайно скромно смотрятся некоторые команды, которые котировались повыше вашингтонцев в разных рейтингах претендентов на Кубок Стэнли, например, «Тампа-Бей Лайтнинг», в сезоне предыдущем выигравший «регулярку» с какими-то космическими показателями и вроде бы не потерявший никого из ключевых персонажей.

Тот вашингтонский вариант, которому достался Кубок Стэнли, отличался, помимо всего прочего, серьезным «российским присутствием» — из нападающих Александра Овечкина с Евгением Кузнецовым и защитника Дмитрия Орлова. Оно и сейчас никуда не делось, даже стало более солидным, поскольку в «Вашингтоне» появился еще и российский голкипер. Это Илья Самсонов. Он является дублером основного вратаря Брейдена Холтби, но играет довольно часто, а в стартовом составе вышел на лед уже в шести матчах — это треть от сыгранных «Кэпиталс». И надежность Самсонова неплоха: по среднему количеству пропущенных за игру голов он, скажем, находится сейчас в топ-15 вратарей лиги.

Впрочем, рассуждая о вашингтонских успехах, как правило, конечно, выделяют двух других, гораздо более известных россиян, тех, кто играет в линии атаки.

Евгений Кузнецов в августе оказался фигурантом неприятной истории. В его допинг-пробе, взятой на чемпионате мира, были обнаружены следы кокаина. Кузнецову повезло с местом работы. Международная федерация хоккея (IIHF) наказала его четырехлетней дисквалификацией, но НХЛ не входит в тот спортивный «периметр», на который распространяются стандарты и правила Всемирного антидопингового агентства (WADA), и ее отношение к нарушителям гораздо мягче. Кузнецова отстранили всего на три игры, и такой бан нисколько не сбил его с ритма. В матче с «Аризоной» он сделал дубль, и его нельзя назвать каким-то необычным всплеском. В трех встречах, которые предшествовали этой, он не набирал меньше двух очков. А в общей сложности на счету Кузнецова уже 18 баллов, и это 23-я позиция на границе между вторым и третьим бомбардирскими десятками.

Александр Овечкин в матче с «Аризоной» ограничился одной результативной передачей. Но его общие показатели еще круче, чем показатели Кузнецова. С 23 очками Овечкин находится на седьмой строчке бомбардирского топ-листа. А в топ-листе снайперском он еще ближе к верхушке. 13 голов — это третий результат, выше — с символическими отрывами — только Давид Пастрняк из «Бостон Брюинс» и Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерс»: у Пастрняка — 15 заброшенных шайб, у Драйзайтля — 14. А если спроецировать продуктивность Овечкина на полную, в 82 матча, дистанцию «регулярки», то получится, что при сохранении осеннего темпа к ее финишу у него наберется 56 голов, то есть на пять больше, чем было в прошлом чемпионате, по итогам которого россиянину восьмой раз достался приз главному снайперу лиги.

Алексей Доспехов