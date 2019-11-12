Группа компаний 1520 — главный строитель Московского центрального кольца

Группа компаний 1520 занимается строительством железнодорожных объектов в России. Один из самых известных проектов холдинга — Московское центральное кольцо (МЦК).



ГК 1520 вошла в историю создания Московского центрального кольца

История Московского центрального кольца берет начало еще в начале прошлого столетия, когда в столице появилась первая Окружная железная дорога. Спустя век, в 2012 году, Группа компаний 1520 начала работы по реконструкции некогда популярной городской железной дороги. Так в столице появилось МЦК — один из самых удобных и комфортабельных способов передвижения по Москве, ежедневно им пользуются более 500 тыс. пассажиров.

От идеи до открытия

В начале XX века строительство железной дороги в Москве было инициировано повышенным товарооборотом. Грузы перевозили торговые извозчики, которых вскоре стало так много, что транспортное сообщение на дорогах столицы встало. Для восстановления движения по городским улицам Николай II принял решение о создании первого городского железнодорожного транспорта.

7 ноября 1897 был объявлен конкурс на лучший проект первой Окружной железной дороги. Победителем стала концепция, предлагавшая перевоз не только грузов, но и людей. Конечная смета проекта Московской окружной железной дороги (МОЖД) составляла порядка 38 млн руб., строительство началось в 1903 году.

Спустя пять лет работы были окончены, по железной дороге проехал первый грузовой поезд. Довольно скоро уже можно было наблюдать результаты: были разгружены улицы Москвы, число извозчиков сократилось, подъезд к железнодорожным вокзалам был восстановлен.

Перевозка пассажиров, наоборот, не пользовалась популярностью. Причина была в высокой стоимости проездного билета, он был не по карману большинству жителей. Основными пассажирами в то время были рабочие предприятий, располагающихся вдоль железнодорожных узлов.

Кто стоял за МОЖД

Еще в прошлом веке МОЖД стала изюминкой Москвы: Николай II щедро выделял деньги из казны на реализацию проекта. Над железной дорогой трудились лучшие специалисты России, превращая транспортные узлы в архитектурное достояние столицы. В разные годы над МОЖД работали:

Петр Иванович Рашевский — архитектор, автор проекта, главный инженер в период строительства МОЖД.

Н. А. Белелюбский и Л. Д. Проскуряков — мостостроители, профессионализм которых был известен даже за рубежом.

А. Н. Померанцев — российский архитектор, представитель Академии художеств.

Князь Сергей Александрович — организатор комитета по контролю за качеством строительства.

Зинаида Петровна Троицкая — первая в мире женщина-начальник железной дороги, занимавшая этот пост в годы Великой Отечественной войны.

Мощности МЦК: тогда и сейчас

Недавно МОЖД отметила свой 110-й день рождения. За это время изменилась и внешняя, и внутренняя структура кольца. Изменилось и название: теперь Московская окружная железная носит другое название — Московское центральное кольцо.

В отличие от МОЖД для МЦК основной задачей стала перевозка не грузов, а пассажиров. Модернизацией МЦК занималась Группа компаний 1520, которая является основным подрядчиком РЖД. ГК 1520 вела строительство в течение четырех лет, официальное открытие обновленного кольца состоялось в 2016 году. За это время железная дорога успела сильно измениться: сейчас МЦК ориентировано только на перевозку людей и оснащено новейшими поездами и технологиями для комфортной перевозки пассажиров.

Удобное нововведение проекта МЦК состоит в специально разработанной системе крытых переходов, благодаря которой теперь не нужно выходить на улицу для того, чтобы пересесть на другую ветку. После запуска МЦК в среднем пассажиры стали тратить на дорогу на 20 минут меньше времени ежедневно.

День рождения МЦК

В сентябре 2019 года обновленному МЦК исполнилось три года. Жители мегаполиса оценили по достоинству удобство кольца и активно пользуются новым транспортом: по сравнению с 2017 годом ежедневный пассажиропоток вырос на 75%. Общее число пассажиров с момента официального открытия МЦК составило более 360 млн человек, а в первом полугодии 2019 года этим видом транспорта воспользовались уже 95 млн.

Планы по развитию МЦД

Сейчас Группа компаний занимается новым столичны проектом под названием Московские центральные диаметры (МЦД). План-проект был утвержден в декабре 2017 года, запуск первых пилотных маршрутов запланирован на ноябрь 2019 года. Функции МЦД будет выполнять такие же, как и Московское центральное кольцо. Новые маршрутные линии будут служить для ежедневной перевозки пассажиров из области в Москву, они позволят разгрузить автомобильные дороги столицы. В ближайшие пять лет будет создано десять маршрутов, которые свяжут популярные направления железных дорог и существенно сократят время в пути. Планируется ввести три тарифных зоны по оплате проезда на МЦД: «Центральную», «Пригородную» и «Дальнюю». Курсировать по диаметрам будут высокотехнологичные поезда нового поколения «Иволга».