Лесные пожары в Краснодарском крае полыхают на территории 71,6 га

В настоящее время на территории Краснодарского края действует семь лесных пожаров. Их общая площадь составляет 71,6 га, сообщили в краевой администрации. Лесная подстилка горит в Северском районе, на территории Небугского лесничества (Туапсинское лесничество), Шаумянского лесничества (Пшишское лесничество) и Соленовского лесничества (Мостовское лесничество). К тушению пожаров в регионе привлечено более 1 тыс. человек.

В прокуратуре Северского района организовали проверку по факту возникновения лесных пожаров на территории Афипского лесничества. Как сообщили в надзорном ведомстве, законодательно необходимо установить причины возгорания лиственной подложки, а также оценить полноту мер, принятых уполномоченными органами для ликвидации очагов возгорания и недопущения распространения огня.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по состоянию на 10 часов утра вторника, 12 ноября, в районе Планческих скал действует три очага природных пожаров, два из которых в настоящий момент локализованы.

Дмитрий Михеенко