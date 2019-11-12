В Краснодарском крае действует еще три очага природных пожаров

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

За минувшие сутки в Северском районе Кубани спасателями и добровольцами из числа местных жителей удалось ликвидировать четыре очага лесных пожаров. По состоянию на 10 часов утра вторника, 12 ноября, в районе Планческих скал действует три очага природных пожаров, два из которых в настоящий момент локализованы.

Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в муниципалитете в связи с лесными пожарами введен режим ЧС. К тушению привлечена группировка РСЧС в составе 387 человек и 67 единиц техники. В районе также продолжает работу межведомственный оперативный штаб по тушению лесных пожаров.

Для мониторинга ситуации с возгораниями в лесной местности применяется беспилотный летательный аппарат. Дополнительно привлечены специалисты надзорной деятельности. Патрульные группы проводят обследование очагов возгораний для установления предварительной причины пожара. Инспекторами надзорной деятельности проводится профилактическая работа с населением.

Напомним, леса в районе населенных пунктов Планческая Щель и Ставропольская горят уже неделю. Местные жители вступают в ряды добровольцев для тушения огня. По ночам спасатели несут охрану станиц.

В 25-ти муниципалитетах Краснодарского края введен особый противопожарный режим. В 14 районах данный режим введен на всей территории. Речь идет об Апшеронском, Абинском, Белоглинском, Брюховецком, Калининском, Каневском, Крыловском, Кавказском, Отрадненском, Тихорецком, Туапсинском, Тимашевском, Успенском и Щербиновском районах. Частично особый противопожарный режим введен в Ейском, Ленинградском, Павловском, Северском, Славянском, Кущевском, Белореченском, Динском, Темрюкском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах.

Василий Хитрых