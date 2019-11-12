МИД прокомментировал информацию об укрытии осужденной в Кувейте россиянки на территории посольства

«Мы делаем все возможное для защиты прав российских граждан»,— заявили “Ъ” в МИД РФ на просьбу подтвердить нахождение российской гражданки Марии Лазаревой на территории посольства России в Кувейте. Накануне Уголовный суд Кувейта приговорил госпожу Лазареву к 15 годам тюремного заключения, штрафу и каторжным работам за отмывание госсредств.

Как сообщили в понедельник, 11 ноября, “Ъ” глава московской ТПП Владимир Платонов и член Комитета спасения Марии Лазаревой Владимир Сидоров, российская гражданка не присутствовала в суде и находится в «безопасном месте».

Кувейтская газета «Аль-Кабас» сообщила со ссылкой на источники, что Мария Лазарева находится на территории посольства России в Кувейте.

О приговоре читайте в публикации “Ъ” «Суд Кувейта приговорил россиянку к 15 годам тюрьмы».

Марианна Беленькая, Елена Черненко