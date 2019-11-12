Новосибирская область будет участвовать в создании двух центров геномных исследований мирового уровня

В Новосибирскую область 12 ноября прибыл председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Премьер-министр посетил государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», где ознакомился с работой вирусологов, осмотрел лабораторию обратной генетики, а также дал старт производству вакцины от лихорадки Эбола для Демократической Республики Конго. Запуск производства препарата проходил в режиме видеоконференции с производственным цехом «Вектора». Сотрудники цеха доложили Дмитрию Медведеву, что предприятие готово к выпуску вакцины в объеме 5 тыс. доз для поставок в страны Африки.



Сразу после этого Дмитрий Медведев провел совещание, на котором обсуждалась роль центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в России. В работе совещания принял участие губернатор региона Андрей Травников.

Как отметили участники совещания, 2020 год должен стать решающим для проектов, в которых задействованы исследовательские организации новосибирского научного центра: в рамках нацпроекта «Наука» в регионе будет создан математический центр мирового уровня Института математики имени Соболева СО РАН и Новосибирского госуниверситета. А по распоряжению правительства РФ от 1 ноября участниками геномных центров мирового уровня, которые создаются в рамках нацпроекта «Наука», стали Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (в рамках Центра геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости) и Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в составе Курчатовского геномного центра.

Новосибирская область — признанный центр образования, науки и инновационных разработок, активно участвующий в реализации национального проекта «Наука», осуществление которого на территории региона находится на постоянном контроле правительства области.