В Financial Times сменится главный редактор

В январе следующего года 64-летний Лайонел Барбер, на протяжении 14 лет руководивший редакцией Financial Times, оставит свой пост. Главным редактором газеты назначена Рула Халаф, нынешний заместитель господина Барбера.

Заместитель главного редактора Financial Times Рула Халаф Фото: Facebook.com / Рула Халаф

О своем предстоящем уходе с поста Лайонел Барбер сообщил сегодня, 12 ноября, в письме сотрудникам редакции, написав, что его карьера в издании, где он проработал 34 года, подходит к концу и он оставляет «лучшую работу в мире журналистики». Работу в редакции FT он назвал «исключительной привилегией и удовольствием», хотя она и пришлась на «неспокойные времена». До прихода в FT работал журналистом в The Scotsman и The Sunday Times, за свои публикации неоднократно удостаивался престижных наград.

Цунео Кита, глава японской медиакомпании Nikkei, которой с 2015 года принадлежит Financial Times, также высоко оценил работу господина Барбера, назвав его «настоящим стратегом, истинным интернационалистом и большим другом Nikkei», «превратившим новостную редакцию FT в проект мирового класса с упором на цифровой формат», и добавив, что «журналистика в FT еще никогда не была столь сильной».

Рула Халаф работает в газете с 1995 года, пост заместителя главного редактора заняла три года назад.

Алена Миклашевская