В Самарской области планируют построить еще один мост через Сок

В Самарской области планируется провести реконструкцию мостового перехода через реку Сок. Об этом сообщает региональное правительство.

Проект реконструкции подразумевает строительство нового моста протяженностью 2 км с двумя полосами движения. После завершения строительства транспортные потоки на выезд и въезд в город будут перераспределены между новым и старым мостом, который также будет отремонтирован в рамках нацпроекта.

Всего Самарская область получит из федерального бюджета около 1,8 млрд руб. Деньги будут направлены на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». При этом 1 млрд руб. из общей суммы планируется направить на реализацию второго этапа строительства мостового перехода «Фрунзенский».

Алена Смирнова