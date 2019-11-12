Дмитрий Медведев запустил производство вакцины от лихорадки Эбола в Новосибирске

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал старт в новосибирском центре вирусологии «Вектор» запуску производства вакцины от лихорадки Эбола, сообщила пресс-служба федерального правительства. Вакцину планируется поставлять в Демократическую Республику Конго.

Запуск производства препарата проходил в режиме видеоконференции с производственным цехом «Вектора», где будет производиться и синтетическая пептидная вакцина «ЭпиВакЭбола». Сотрудники цеха доложили Дмитрию Медведеву, что предприятие готово к выпуску вакцины в объеме 5 тыс. доз для поставок в страны Африки. «Начинайте. Очень важная задача»,— сказал премьер-министр (цитата по «Интерфаксу»).

Болезнь, вызванная вирусом Эбола,— острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Нынешняя вспышка Эболы в Конго началась в конце июля 2018 года. По данным на 18 октября, число заболевших в республике превышает 3,2 тыс. человек, из них скончались 2,1 тыс.

Напомним, 12-13 ноября Дмитрий Медведев работает в Новосибирской области и Алтайском крае. В частности, запланированы встречи с губернаторами обоих регионов.

Илья Николаев