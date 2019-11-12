Дмитрий Медведев прилетел в Сибирь

Премьер-министр России Дмитрий Медведев совершит рабочую поездку в Сибирский федеральный округ. По данным пресс-службы федерального правительства, 12-13 ноября господин Медведев проведет несколько совещаний в Новосибирской области и Алтайском крае.

Так, 12 ноября первое совещание пройдет в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в наукограде Кольцово, затем премьер-министр встретится с губернатором Новосибирской области Андрей Травниковым. Участники совещания в «Векторе» обсудят Федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий на 2019–2027 годы и другие вопросы.

В этот же день Дмитрий Медведев отправится на поезде из Новосибирска в Барнаул. Во время переезда он обсудит с федеральными чиновниками, полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло и гендиректором РЖД Олег Белозеровым проекты, предусмотренные финансовым планом и инвестиционной программой РЖД на 2020-2022 годы.

Когда премьер-министр прибудет в Барнаул, он встретится с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, после чего проведет совещание в селе Санниково о ходе выполнения мероприятий в рамках нацпроектов, направленных на развитие села и улучшение качества жизни его жителей.

Илья Галагуз