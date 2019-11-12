В Нижегородской области не осталось воров в законе

После ареста в Княгинино криминального авторитета Игоря Новикова («Новик») по новой статье Уголовного кодекса РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» на территории региона не осталось воров законе. Об этом “Ъ-Приволжье” сообщили источники в правоохранительных органах.

Остальные нижегородские лидеры уголовного мира еще до ареста Новика уехали в Грецию и другие страны, либо отбывают наказание в исправительных колониях, как Сергей Разживин («Сека»). Также прошли обыски у так называемых «положенцев» и «смотрящих», сообщают собеседники “Ъ-Приволжье”.

В Пермском крае прекращено расследование обстоятельств гибели вора в законе Владимира Вагина («Вагон»). В сентябре прошлого года его нашли повешенным на кофте в колонии поселка Ныроб и в Следственном комитете проверяли версию о возможном доведении заключенного до самоубийства.

Иван Сергеев