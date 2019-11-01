Взяли по иерархии

Княгининский райсуд арестовал на два месяца нижегородского вора в законе Игоря Новикова, известного в криминальной среде как Новик. Ему инкриминировали участие в разрешении уголовных споров, распоряжение «общаком» и влияние на представителей уголовной среды. Новик попал под действие новой уголовной статьи «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Знакомые с арестантом называют его уголовное дело «отчетом для выслуги МВД», поскольку вор старой формации не участвовал в бизнесе и никогда не скрывал своего статуса.

Нижегородского вора в законе Игоря Новикова (Новика) арестовали до 29 декабря по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», принятой в апреле и предусматривающей наказание от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до 5 млн руб. за криминальный статус.

Как сообщили в Княгининском райсуде Нижегородской области, Новику инкриминировали участие в разрешении криминальных споров и причастность к распоряжению «общаком» (преступной кассой).

Кроме этого, как полагает следствие, Игорь Новиков придерживается преступных традиций и распространяет их в подконтрольной ему уголовной среде из бывших заключенных и лиц, отбывающих сроки в колониях по всей России. Обвинение вору в законе не предъявлено, пока он проходит по уголовному делу лишь как подозреваемый.

Криминальную карьеру 57-летний Игорь Новиков начал еще подростком в конце 1970-х, совершив первую кражу в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Впервые суд приговорил его к двум годам лишения свободы, позднее добавив еще два года колонии для несовершеннолетних за повторное хищение. С начала 1980-х годов Новик получил еще четыре судимости, отсидев в колониях в общей сложности 16 лет. В 1999 году его короновали в гостинице «Волна» другие воры в законе. За свою жизнь Игорь Новиков имел восемь судимостей за кражи, грабежи, разбои, незаконный оборот наркотиков и преступления против личности. Не обходилось без разборок с другими ворами в законе. В середине нулевых у Новика случился конфликт с нижегородским авторитетом Владимиром Вагиным (Вагоном). Нетрезвые воры тогда поссорились, и Вагон на следующий день якобы решил «спросить» с Новика за оскорбления, потребовав объяснений за сказанное накануне. Владимир Вагин тогда заручился поддержкой столичных авторитетов и поставил вопрос о лишении своего оппонента статуса вора в законе. Впрочем, «раскоронация» не состоялась, поскольку на сходке воров в Москве стороны помирились. А в 2011 году суд счел доказанным, что авторитет отобрал подержанный Mercedes 1996 года выпуска, желая наказать его владельца, который в заключении числился среди «актива», сотрудничавшего с администрацией колонии. Бывшего арестанта обвинили в несоблюдении воровских законов, сообщив, что ему такая машина ему не полагается.

Собеседники “Ъ-Приволжье” в полиции говорят, что после освобождения по этому делу в 2015 году Игорь Новиков постоянно проживал в Княгининском районе, где и был задержан 29 октября.

Своего положения в преступном мире он не скрывал, отметили близкие к следствию источники.

Это подтвердили и ветераны МВД, расследовавшие уголовные дела в отношении Новика в прежние годы. «Игорь Новиков – автозаводский парень, типичный представитель криминалитета. Новик, прежде всего, вор в законе старой формации, который никогда не отказывался от своего статуса», – вспоминает бывший начальник УБОП по Нижегородской области Евгений Макаров. По словам одного из бывших заключенных, Игорь Новиков всегда называл тюрьму своим домом и общался лишь с представителями криминалитета, не имея интереса к бизнесу. Поэтому для ареста в статусе вора в законе Новик был наиболее удобен. Его уголовное дело Евгений Макаров считает скорее отчетом для выслуги следствия, поскольку, по его словам, преступность в России сегодня контролируют люди при власти. Так как реальных контролеров криминального мира почти невозможно отправить за решетку, следствие занимается «старыми кадрами», полагает Евгений Макаров.

Роман Рыскаль