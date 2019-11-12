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На Украине завели уголовные дела против ведущего ВГТРК Соловьева

Служба безопасности Украины открыла два уголовных производства против ведущего ВГТРК Владимира Соловьева, сообщил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. По его словам, расследование начали в Мариуполе и Северодонецке.

«Мое мнение неизменно — хоть следствие будет в Украине, а Володя сюда точно не сунет свой нос, при этом наши службы смогут подать запрос в Италию. Тогда романтика с дачей на озере Комо могут лишить там вида на жительство и внести в санкционные списки»,— написал господин Гончаренко у себя на странице в Facebook. Он назвал открытие производств по делу большим шагом вперед.

Владимир Соловьев считает, что нет ничего удивительного в его преследовании на Украине. «Каратель Одессы, подавший заявление, так и не понял, что свобода слова является европейской ценностью. В истории Европы уже был пример борьбы с журналистами. Гитлер ненавидел Левитана. Мы наследники Левитана, а украинская власть наследница кого?» — написал телеведущий в Telegram.

Напомним, Служба безопасности Украины в октябре допросила владельца телеканалов NewsOne и «112.Украина» Тараса Козака по статьям о терроризме. Претензии к нему появились после попытки NewsOne провести с «Россией 1» телемост Украины с Россией.

Об этом читайте в материале “Ъ” «Между Россией и Украиной рухнул телемост».

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