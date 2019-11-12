Госсовет Татарстана пересмотрит региональный закон о митингах в связи с решением Конституционного суда РФ

Госсовет Татарстана планирует в первом квартале 2020 года внести поправки в региональный закон о митингах. Об этом на заседании парламентского комитета по законности и правопорядку сообщил его председатель Шакир Ягудин.

Изменения будут вноситься в связи с решением Конституционного суда. 1 ноября он вынес постановление, которое запрещает региональным властям отказывать в проведении публичных акций по причине близости митингов к зданиям госвласти, создания помех транспорту или затруднения доступа к социальным учреждениям.

Напомним, татарстанский закон о публичных мероприятиях запрещает проводить митинги, демонстрации и шествия в радиусе 50 метров от прокуратуры,консульств, учреждений образования, здравоохранения и культовых сооружений, а также зданий, которые занимают органы государственной власти. Как сообщил «Ъ»господин Ягудин, такие положения из закона могут быть исключены.

Рассмотрение изменений внесено в проект примерного плана законопроектной работы Госсовета на 2020 год. Подготовить поправки спикер парламента Фарид Мухаметшин предложил Кабинету министров.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"