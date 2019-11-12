Новый руководитель ЕЦМЗ не расплатился с концерном «Термаль»

У Елены Корневой, в ноябре назначенной и.о. гендиректора МП «Единый центр муниципального заказа», в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) значится задолженность перед ЗАО Концерн «Термаль». Ранее она как индивидуальный предприниматель арендовала столовую на этом предприятии. В 2017 году арбитражный суд взыскал с Елены Корневой 2 млн руб. долгов по арендной плате и коммунальным услугам. Судя по банку данных ФССП, эта задолженность до сих пор не погашена.

Напомним, прежний директор ЕЦМЗ Владимир Жмакин уволился по собственному желанию в конце октября спустя чуть более года работы на предприятии.

Иван Сергеев