Стадион в Никольском реконструируют

Стадион, расположенный в городе Никольское Ленинградской области, будет реконструирован. Объект предполагается ввести в 2020 году.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, стоимость работ составит 70,5 млн рублей.

По итогам реконструкции, обновленный комплекс будет включать в себя футбольное поле с искусственным специальным покрытием, беговые дорожки, комплекс сдачи норм ГТО и трибуны. Общая площадь спорткомплекса составит 14 тыс. кв. м.

Средства на работы выделены из бюджетов Ленобласти и Тосненского района.