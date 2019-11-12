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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Heineken выпустит лимитированную линию банок пива «Окское» с игроками ХК «Торпедо»

Пивной бренд компании Heineken «Окское» (выпускает нижегородский завод «Волга») и хоккейный клуб «Торпедо» подпишут соглашение о продлении спонсорского контракта на сезон 2019-2020. В честь этого события спонсор выпустит лимитированную коллекцию банок пива с изображением игроков команды, сообщает пресс-служба Heineken.

Бренд «Окское» является официальным партнером команды «Торпедо», компания поддерживает клуб с 2015 года.

Напомним, в Нижегородской области меняют схему финансирования спортивных клубов. Согласно предлагаемым изменениям, спонсоры теперь не будут получать льготы по налогу на прибыль в размере, равной размеру оказанной команде помощи. Поддержку из бюджета спотрклубы получат, если выиграют конкурс правительства региона.

Анастасия Еремина


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