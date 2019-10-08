Спонсоров удаляют с поля

Нижегородские спортивные клубы с 2020 года будут субсидироваться из областного бюджета, если выиграют конкурс правительства региона. Власти решили отказаться от прежней формы финансирования команд через поддержку спонсоров, которые получали льготы по налогу на прибыль в обмен на помощь спортсменам. Когда выяснилось, что менеджмент клубов ни перед кем не отчитывается о расходовании средств, была проведена ревизия и вскрылась нехватка 500 млн руб. в бюджете ХК «Торпедо». Теперь руководство команд будет обязано отчитываться перед администрацией области. Но спонсоры, которые лишатся льгот, уже задумались об уменьшении размеров помощи командам.



Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в региональный парламент пакет поправок о финансировании региональных спортивных команд. Документ отменяет многолетний механизм бюджетной поддержки клубов, когда спонсоры, финансирующие команды, получали налоговые льготы, равные размеру оказанной помощи. В 2019 году спонсоры профинансировали семь нижегородских команд в общей сложности на 1,3 млрд руб., соответственно столько же средств недополучил бюджет Нижегородской области по налогу на прибыль.

Этот механизм поддержки был разработан бывшим заместителем губернатора Дмитрием Сватковским для привлечения спонсоров. Однако депутаты законодательного собрания постоянно его критиковали. Их возмущало, что спортивные достижения хоккейной команды «Торпедо» и обанкротившегося футбольного клуба «Волга» (ныне ФК «Нижний Новгород») не соответствуют уровню финансирования команд. Кроме того, клубы, зарегистрированные как автономные некоммерческие организации, не были подотчетны администрации региона и не предоставляли официальные документы о получении и расходовании средств. В 2018 году депутатам впервые представили документы о финансовом положении команд, и разразился скандал — в отчете хоккейного клуба «Торпедо» обнаружилась финансовая дыра на полмиллиарда рублей. Тогда клуб заподозрили в выводе средств и излишних тратах, поскольку под документами стояли факсимильные подписи, а мотивационные выплаты менеджменту не зависели от успехов команды. Новый менеджмент срочно разработал антикризисный план, но в итоге оказался под следствием: в мае исполнительного директора «Торпедо» Сергея Малютина и директора департамента по финансовым и правовым отношениям клуба Наталью Еремину заподозрили в присвоении 13 млн руб. из кассы и завели на них уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ, которое сейчас расследуется. Сразу после этих событий генеральный директор клуба Ян Голубовский ушел в отставку. Теперь клубом руководит Александр Харламов — сын хоккеиста Валерия Харламова.

В результате правительство Нижегородской области решило изменить схему финансирования команд. В мае региональный минфин внес поправки об уменьшении ежегодной суммы спонсорской помощи и, соответственно, размера предоставляемых льгот вдвое, до 650 млн руб., из которых 300 млн руб. предназначались «Торпедо» и 350 млн руб. — другим командам. Тогда некоторые депутаты заксобрания сообщили “Ъ-Приволжье”, что в перспективе планируется полностью отказаться от преференций спонсорам. Предложенный губернатором Никитиным новый проект закона предполагает прямое субсидирование команд на конкурсной основе. С 2020 года команды ежегодно будут получать 1,4 млрд руб. из областного бюджета, сообщили в минфине Нижегородской области. Там отметили, что спонсоры теперь не будут зависеть от налоговых льгот и будут принимать решение о помощи тем или иным командам по своему усмотрению. Средства будут предоставляться клубам на конкурсной основе. Чтобы их получить, у клуба не должно быть неисполненных обязательств по уплате налогов и штрафов и просроченной задолженности по возврату субсидий в бюджет. Также команда не должна находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства и должна дать согласие на проведение проверки минфином. Получатель субсидии обязан предоставить финансовое обоснование затрат на месяц. Ежеквартально получатели субсидии будут должны отчитываться перед министерством об использовании средств с заверенными копиями расходов. Также команды будут обязаны предоставить отчет о достижении целевых показателей, прописанных в соглашении с минфином. За нарушение условий соглашения с минфином предусмотрены штрафы вплоть до полного возвращения средств в бюджет.

Как сообщил “Ъ-Приволжье” председатель комитета по бюджету и налогам Александр Шаронов, решение о переходе на новую схему на самом деле принято давно, а финансирование команд остается на прежнем уровне. Другой собеседник в депутатском корпусе добавил, что поправки позволят остаться «настоящим спонсорам», которые оказывали клубам реальную финансовую поддержку, а не компаниям, с которыми правительство неофициально через льготы «оформляло отношения».

В «Торпедо» и БК «Нижний Новгород» на запросы “Ъ-Приволжье” не ответили. В спонсирующем баскетбольный клуб «Нижний Новгород» холдинге СИБУР сообщили, что не будут раскрывать детали конкретных соглашений и договоренностей, поскольку «спонсорская поддержка — это отношения нескольких сторон», но компания всегда открыта к сотрудничеству и готова рассматривать любые предложения. Заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков сообщил “Ъ-Приволжье”, что с компанией, которая является спонсором футбольного клуба «Нижний Новгород», условия поддержки команды на 2020 год не обсуждали. По словам господина Глушкова, эта тема, безусловно, является предметом для обсуждения, и будет ли «Нижфарм» поддерживать футбольный клуб, зависит от администрации региона. «В следующем году меняются правила образования цен на лекарственные препараты, и, если это по времени совпадет с отменой налоговых льгот спонсорам спортивных команд, вероятно, это приведет к уменьшению объемов поддержки», — рассуждает господин Глушков.

Роман Рыскаль, Александра Викулова