В молодежный резерв нижегородского правительства записались 254 человека

Как сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области, 254 заявки поданы на участие в проекте «Молодежный кадровый резерв» команды правительства. Большинство заявок поступило от нижегородцев, но среди желающих попасть в резерв есть молодые люди из Москвы, Тюменской и Свердловской областей, Камчатского края.

«Участие в проекте – это возможность реализовать свой проект для пользы жителей Нижегородской области; получить наставника из органов власти или бизнеса для реализации проекта; повысить уровень своих компетенций; получить уникальный опыт во время стажировки; получить рекомендательные письма и характеристики от наставников для дальнейшего обучения или трудоустройства», — сообщили в управделами. Далее участников ждет очный этап, в ходе которого они будут работать над своими проектами под руководством наставников. В их числе заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин, зампред заксобрания Ольга Щетинина, заместитель управделами Сергей Бочаров, представители органов государственной и муниципальной власти Нижегородской области, кадровики облправительства, эксперты бизнес-сообщества и нижегородские участники конкурса «Лидеры России».

Иван Сергеев