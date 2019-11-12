«Полиэф» оштрафован на 1,3 млн рублей за гибель рыбы в реке Изяк

Башкирское предприятие «Сибура» — завод «Полиэф» — оштрафовано на 1,3 млн руб. за ущерб экологии, нанесенный в результате аварийного сброса сточных вод в реку Изяк Благовещенского района. Авария произошла в конце июля. В водоеме погибло, по данным госкомитета по ЧС, около 500 кг рыбы. Ущерб экологии природоохранная прокуратура оценила, по ее данным, в 9 млн руб.

По итогам прокурорской проверки предприятие было признано нарушившим требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ), а также правила водопользования (ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ). К дисциплинарной ответственности, отмечают в прокуратуре, привлечены 12 должностных лиц завода.

Напомним, что 9 октября на «Полиэфе» произошла еще одна авария: в результате обрушения бетонного резервуара на территорию завода и прилегающую вылилось около 8 т неочищенных стоков. По этому факту возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 2 ст. 247 УК РФ). Ущерб экологии следствие предварительно оценивает в 44 млн руб.

Об авариях на заводе «Полиэф» подробнее в материале “Ъ-Уфа” «Сток-менеджмент».

Влада Шипилова