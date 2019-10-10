Сток-менеджмент

На заводе «Полиэф» (Благовещенск) группы «Сибур» вчера произошла вторая за полгода крупная авария. Обрушилась бетонная стенка одного из резервуаров, где хранились неочищенные стоки предприятия. По предварительным данным регионального главка МЧС, из бетонного хранилища вылилось около 8 тонн химических отходов, загрязнив территорию самого предприятия и прилегающую. Признаки сбоя в работе оборудования «Полиэфа» появились еще накануне, когда местные жители обнаружили в заводских колодцах пенные стоки с химическим запахом вместо очищенной воды. На «Полиэфе» объяснили тот инцидент «некорректной работой насоса» и отчитались об устранении нарушений.

Второй крупный инцидент произошел вчера на башкирском заводе группы «Сибур» — «Полиэфе» (единственный в России производитель терефталевой кислоты и крупный производитель полиэтилентерефталата — сырья для производства пищевой упаковки). Около 20 ч в региональный главк МЧС поступила информация об обрушении стенки бетонного резервуара, где хранятся неочищенные стоки предприятия. Из резервуара емкостью 20 т вылилось, по предварительным данным, около 8 т химических отходов. Загрязнена территория самого предприятия и «прилегающие» к нему земли. При этом в главке МЧС сообщили, что угрозы загрязнения расположенных рядом населенных пунктов нет. В то же время местные жители около 23 ч получили рассылку от МЧС на мобильные телефоны о возможном попадании промышленных стоков завода в реку Казмышла. «Действуйте согласно указаниям МЧС», — сообщало ведомство, но никаких указаний к рассылке приложено не было.

На сайте администрации Благовещенского района вечером опубликовали информацию МУП «Водоканал» о том, «вода в водопроводе чистая, водозабор размещен значительно выше по течению реки, и вода поступает в водозабор из скважин». «Все службы работают для локализации последствий происшествия», — отчитались в администрации, пообещав предоставить полную информацию позже. Так как серьезная аварийная ситуация на «Полиэфе» несет угрозу водоснабжению Уфы (благовещенская река Изяк соединена с главной питьевой артерией столицы региона — рекой Уфа), администрация Уфы опубликовала сообщение о том, что «Уфаводоканал» проводит замеры питьевой воды каждый час, показатели находятся в норме.

Причины, которые могли повлечь за собой разрушение резервуара, на «Полиэфе» вчера не уточняли. На предприятии создана комиссия по расследованию причин ЧП.

МЧС привлекло к аварийно-восстановительным работам на «Полиэфе» 167 человек и 83 единицы техники.

Напомним, что в июле неочищенные стоки «Полиэфа» попали в реку Изяк, в реке погибло около 500 кг рыбы. Глава «Сибура» Дмитрий Конов в августе назвал причиной аварии пуско-наладочные работы на заводе и «достаточно жесткую ситуацию с дождями». «В итоге по разным системам водоотвода произошло смешение, которое привело к негативным результатам»,— отмечал он.

Между тем, признаки сбоя в работе оборудования на «Полиэфе» появились 7 октября. Местные жители обнаружили в колодцах, куда предприятие должно сливать очищенные стоки, пену с резким химическим запахом. На заводе подтвердили, что в технологических колодцах «выявлен факт превышения уровня слива очищенных вод в результате некорректной работы насоса» и отчитались об устранении аварии.

Депутат Благовещенского городского совета, член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии Сергей Жуков отмечает, что частота аварийных ситуаций на объектах «Полиэфа» стала расти после увеличения объемов производства на предприятии. В августе «Полиэф» увеличил мощность производства ТФК с 272 тыс. до 350 тыс. т в год. Депутат предположил, что «возможно, очистные сооружения перестали справляться с возросшим объемом оборотной воды».

Наталья Павлова