Стоки вылились в уголовное дело

Следственный комитет в рамках уголовного дела намерен установить, кто из сотрудников завода «Полиэф» (группа «Сибур») виновен в аварии, произошедшей 9 октября. Предварительный ущерб природе в результате разлива неочищенных стоков предприятия следствие оценивает в 44 млн руб. На заводе изымают документацию, допрашивают сотрудников. «Полиэф» готов возместить экологический ущерб независимо от итогов расследования. Опрошенные „Ъ“ эксперты отмечают, что сам факт начала расследования может говорить о том, что власти решили больше не оставлять такие ЧП без внимания.

Бирский межрайонный отдел башкирского управления Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников завода «Полиэф» (Благовещенск, входит в «Сибур»), ответственных за аварию 9 октября. Вечером того дня в результате разрушения бетонного резервуара на территорию завода, прилегающую территорию и в реку Казмышлы вылилось около 8 т неочищенных стоков предприятия. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов повлекшее загрязнение окружающей среды». Статья предусматривает наказание от штрафа 100–300 тыс. руб. до лишения свободы на срок до пяти лет.

Следствие, ориентируясь на данные регионального управления Росприроднадзора и минлесхоза Башкирии, предварительно оценивает ущерб в результате разлива стоков в 44 млн руб. В СКР вчера сообщили, что помимо реки Казмышлы (впадает в реку Изяк, а та, в свою очередь, в реку Уфу, где расположены городские водозаборы), неочищенные стоки «Полиэфа» загрязнили территорию лесного массива Благовещенского и Уфимского лесничеств. Точную сумму ущерба должна установить экспертиза, сообщили в республиканском управлении СКР.

По информации Башкирской природоохранной прокуратуры, в резервуаре находились отходы производства терефталевой кислоты («Полиэф» — единственный в России производитель терефталевой кислоты и крупный производитель полиэтилентерефталата — сырья для производства пищевой упаковки). Следствие придерживается версии о том, что ранее проводившийся техосмотр резервуара находил в нем дефекты, но предприятие продолжало эксплуатировать объект без ремонта.

Следователи приступили к допросам сотрудников завода, проводится выемка технической и разрешительной документации. Принимаются меры, направленные на возмещение причиненного ущерба, сообщают в СКР.

Напомним, что это была вторая крупная авария на предприятии «Сибура» за последние несколько месяцев. В конце июля неочищенные стоки «Полиэфа» загрязнили реки Казмышлы и Изяк. Погибло не менее 500 кг рыбы. Позже глава «Сибура» Дмитрий Конов заявлял, что причиной аварии могли стать «пуско-наладочные работы» и «достаточно жесткая ситуация с дождями». Уголовное дело по факту той аварии не возбуждалось: в отношении предприятия и его должностных лиц было возбуждено административное дело по ч.3 ст. 8.2 КоАП «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства» и ч. 1 ст. 8.14 «Нарушение правил водопользования», сообщили вчера в Башкирской природоохранной прокуратуре. По итогам административного производства на «Полиэф» был наложен штраф в размере 500 тыс. руб., 12 сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. Прокурорская проверка оценила ущерб водным биологическим ресурсам в 9 млн руб. В надзорном ведомстве сообщили, что компания «принимает меры для добровольного возмещения причиненного вреда».

В пресс-службе «Полиэфа» вчера заявили, что оказывают «полное содействие правоохранительным органам в ходе расследования» и готовы возместить ущерб.

Председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов обращает внимание на то, с какой неохотой надзорные федеральные ведомства и региональные органы власти раскрывают информацию о площади загрязнения, концентрации загрязняющих веществ и других последствиях аварий, происходящих на местных предприятиях крупных промышленных холдингов. Он считает, что уголовное дело должно было быть возбуждено уже после первой аварии, так как тогда ущерб, нанесенный окружающей среде, был тоже существенным. «Факт возбуждения уголовного дела может говорить о том, что республиканские власти устали терпеть такое отношение крупных холдингов к экологической безопасности региона»,— отметил господин Веселов.

Директор по программам российского отделения «Гринпис» Иван Блоков отмечает, что расследование таких уголовных дел редко завершается привлечением к ответственности крупных руководителей предприятий. «По данным ГАС „Правосудие“, в год в России возбуждается несколько таких уголовных дел и, насколько я знаю, крупные руководители к ответственности по ним не привлекались никогда»,— отметил собеседник.

Влада Шипилова