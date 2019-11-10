В Северском районе Краснодарского края локализовали три лесных пожара

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

По состоянию на 20:00 воскресенья, 10 ноября, в Северском районе Кубани удалось локализовать три очага возгорания в лесной местности. Об этом сообщили в ГУ МЧС по краю. К ликвидации лесных пожаров привлечено 506 человек и 66 единиц техники. 10 ноября авиацией МЧС РФ было организовано шесть сбросов воды общим объемом 30 тонн.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, лесные пожары на Кубани бушуют в районе Планческих скал. Возгорания также были отмечены и локализованы в Шаумянском участковом лесничестве Туапсинского района на площади 2,65 Га, в Смоленском участковом лесничестве возле станицы Крепостной на площади 2,5 Га и в районе станицы Ставропольской Смоленского лесничества. Лесной пожар в районе станицы Азовской был ликвидирован на площади 2 Га. Как полагают в региональном минприроды, причиной лесных пожаров стал человеческий фактор.

10 ноября за нарушение правил противопожарного режима был составлен один протокол. С целью мониторинга и изменения оперативной обстановки применяется беспилотный летательный аппарат. На ранней стадии были выявлены очаги возгорания и ликвидированы пожарными с ранцевыми установками пожаротушения.

«В данный момент сил и средств, сформированных на территории Северского района, достаточно. Все очаги возгораний находятся под контролем. В ночное время будет продолжено дежурство пожарно-спасательных подразделений по охране поселка Планческая Щель и Калужского лесничества. В целях превентивных мероприятий в готовности к реагированию находится аэромобильная группировка в количестве 100 человек и 22 единицы техники», - сообщил ВрИО начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Николай Платонихин.

Дмитрий Михеенко