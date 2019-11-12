Специалисты ГУП «ТЭК СПб» завершили аварийный ремонт паропровода у пивзавода «Балтика»

Утром 12 ноября, специалисты ГУП «ТЭК СПб» завершили ремонтные работы на паропроводе у проходной завода пивоваренной компании «Балтика» в Выборгском районе Петербурга, при прорыве которого, по уточненным данным, пострадали три человека.

Как сообщили в ГУП «ТЭК СПб», аварийные работы были закончены в 06:30, ремонт паропровода диаметром 400 мм был произведен за девять с половиной часов вместо положенных по нормативам 13.

Напомним, что ЧП произошло накануне около 17: 30. По данным регионального ГУ МЧС, в результате прорыва было повреждено остекление на проходной завода и четыре находящихся рядом автомобиля. Всем пострадавшим пообещали выплатить компенсацию. Угрозы их жизни и здоровью в настоящий момент нет.