Жители Новинок пожаловались в прокуратуру на проведение общественных слушаний

Инициативная группа жителей Новинок направила обращение в Богородскую прокуратуру о нарушениях при проведении общественных слушаний по присоединению территории сельсовета к Нижнему Новгороду, прошедших 10 октября. Они просят проверить законность действий организаторов слушаний и законность результатов собрания. Копию документа активисты направили в редакцию “Ъ-Приволжье”.

Жители Новинок указывают, что слушания, которые проходили на территории сельсовета, должны были завершиться голосованием присутствующих. На основе его результатов необходимо было составить протокол и оформить принятое большинством решение. Но этого, по их словам, не произошло.

«Однако лица, которые руководили ходом публичных слушаний, не поставили результаты на голосование. Вместо голосования по вопросу о согласии либо несогласии жителей с преобразованием муниципальных образований, организаторы лишь зафиксировали вопросы жителей, тем самым нарушив порядок и не достигнув цели – доведения до власти рекомендаций населения, которые должны учитываться при принятии окончательного решения»,– говорится в тексте обращения в прокуратуру. Жители предполагают, что порядок был нарушен, потому что большинство собравшихся не поддержало идею объединения Новинок с Нижним Новгородом, которую поддерживают чиновники. К обращению также приложена видеозапись с проведения общественных слушаний.

Напомним, решение о присоединении Новинок к Нижнему Новгороду было принято по инициативе главы города Владимира Панова для оказания помощи дольщикам двух проблемных ЖК — «Новинки Smart City» и «Окский берег». Предложение поддержали нижегородская дума, сельсовет Новинок и земское собрание Богородского района. На финальных общественных слушаниях, которые прошли в администрации Нижнего Новгорода 18 октября, дольщики предоставили более 2 тыс. подписей в поддержку присоединения сельсовета к городу, а жители Новинок – более 3 тыс. подписей против объединения. В результате было принято решение о том, что жители Нижнего Новгорода одобрили присоединение Новинского сельсовета к городу. Жители Новинок потребовали референдума.

Анастасия Еремина