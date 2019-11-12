Глава комитета Госдумы предложил снизить пенсионный возраст жителям ДФО

Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил вернуть жителям Дальневосточного федерального округа прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Свою инициативу депутат объяснил высоким оттоком жителей из северных регионов РФ. На реализацию предложения понадобится 16,2 млрд руб. ежегодно. В правительстве инициативу не поддержали.

Вопрос пересмотра пенсионного возраста для жителей ДФО рассмотрят на парламентских слушаниях 14 ноября, рассказал газете «Известия» господин Харитонов. Он считает ДФО «особой территорией с суровыми климатическими условиями». Сумму, которая потребуется на выполнение его задумки, депутат назвал небольшой «в масштабах страны».

«Для того чтобы люди туда (в ДФО.— “Ъ”) приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы. Чтобы дать возможность и мужчинам, и женщинам на пять лет раньше выходить на пенсию»,— убежден Николай Харитонов.

Коллеги парламентария, представляющие дальневосточные субъекты, его мнение разделяют. Так, депутат Госдумы от Магаданской области Оксана Бондарь заявила «Известиям», что, если бы у жителей ДФО появилась такая привилегия, это, безусловно, способствовало бы снижению оттока населения.

Вице-премьер и глава аппарата Белого дома Константин Чуйченко не поддержал проект закона в его нынешнем виде. Как пояснил господин Чуйченко, в документе не определены «источники и порядок финансирования нового вида расходных обязательств», что является нарушением Бюджетного кодекса РФ.

Осенью 2018 года в России был принят закон, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста (до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин). В октябре 2019-го Минфин и ЦБ презентовали новую добровольную систему накопления граждан на пенсию — гарантированный пенсионный план. Это стандартизированный пенсионный план, на который будет перенесена большая часть инфраструктуры, разрабатываемой для системы индивидуального пенсионного капитала. При этом сохраняется добровольность присоединения граждан к этому плану.

Подробности — в публикации “Ъ” «Будущих пенсионеров поддержали планами».