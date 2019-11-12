Ульяновск краснеет

Мэрия Ульяновска намерена изменить генплан и перевести зеленую зону в центре города около ООПТ «Маришкин родник» в зону жилой застройки. По итогам общественных обсуждений горархитектура рекомендовала проект изменений генплана к утверждению. Жители близлежащих домов заявляют, что они возмущены тем, что их возражения не были учтены, в связи с чем они намерены в суде опротестовать итоги слушаний. В поддержку жителей готовы выступить депутаты гордумы. Эксперты отмечают, что у протестующих жителей есть все шансы выиграть это дело, но многое будет зависеть от позиции прокуратуры и активности самих граждан.

Как стало известно “Ъ”, управление архитектуры и градостроительства Ульяновска подготовило заключение о результатах общественных обсуждений проекта решения гордумы об изменении генплана Ульяновска в части перевода части зеленой зоны (территории зеленых насаждений общего пользования) в центре города, рядом с ООПТ «Маришкин родник» (фактический исток реки Симбирки), в красную — территорию разрешенного жилого строительства. Обсуждения проводились с 6 августа по 6 сентября. Согласно заключению, всего в обсуждениях приняли участие 66 человек, из них 28 высказались против строительства, отмечая, что это плохо скажется на экологической обстановке, окажет негативное влияние на «Маришкин родник». Комиссия пришла к выводу, что большинством участников проект поддержан.

Речь идет о зеленой зоне севернее ООПТ «Маришкин родник», где уже вырыт котлован и вбиты сваи под строительство жилого дома, которое ведет компания «Магма Симбирск» (ООО). В 2018 году, компания, получив от администрации города разрешение на строительство, начала там возведение, как было заявлено, четырехэтажного многоквартирного дома (МКД). В июне этого года, после того как начали возмущаться и обращаться в разные инстанции горожане, экологи и жильцы близлежащих домов, прокуратура обратилась в суд с иском к мэрии о признании незаконным градостроительного плана земельного участка и действий по выдаче разрешения на строительство МКД. Суд согласился с позицией прокуратуры, признав главенство генплана. Однако, несмотря на решение суда, стройплощадка с котлованом и сваями осталась на месте. В феврале этого года прокуратура потребовала вернуть участок в первоначальное состояние. Суд удовлетворил ее требования, апелляционная инстанция согласилась с этим решением, однако стройка осталась не прежнем месте

Жильцы близлежащих домов (№1а и №16 по ул. Розы Люксембург), с самого начала протестовавшие против строительства, возмущены выводами горархитектуры по общественным обсуждениям. По словам председателя ТСЖ «Роза Люксембург» Веры Абрамовой, члены ТСЖ активно участвовали в обсуждениях, из них 36 активистов сделали свои записи в журналах непосредственно в месте экспозиции, еще 153 человека подписались под коллективным обращением к мэру Ульяновска Сергею Панчину. «Но почему-то мнение 153 человек, проживающих в этой зоне, так и не было учтено. А от начальника управления архитектуры мне пришло письмо, в котором отмечалось, что возражения не могут быть учтены, поскольку обращение было ненадлежащим образом оформлено»,— отметила госпожа Абрамова. Заметим, что такой же ответ получили в апреле жители домов по проезду Полбина, 10, протестующие против разрешения на строительство в их дворе 11-этажного МКД. Им горархитектура ответила, что, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, следовало приложить копии паспортов с указанием прописки (такое требование есть в ГрК, однако там же говорится, что это не является основанием для отказа в рассмотрении претензий жильцов).

По словам Веры Абрамовой, члены ТСЖ готовят иск в суд с требованием признать итоги общественных обсуждений недействительными, а также намерены обратиться по этому поводу с заявлением в прокуратуру.

Как отнесутся к рекомендации горархитектуры депутаты гордумы, которым теперь следует принять решение об изменении генплана, пока неизвестно. Председатель профильного комитета гордумы Дмитрий Плохих высказывать свое мнение по ситуации отказался, сославшись на то, что «пока документов не видел». В то же время двое депутатов Антон Антипов («Единая Россия») и Яков Панков (КПРФ) уже заявили, что считают выводы горархитектуры незаконными и будут голосовать против изменений генплана. Их в этом поддерживает и эколог, руководитель отдела контроля и мониторинга Агентства развития сельских территорий Ульяновской области Александр Брагин, считающий, что стройка может оказать влияние на водоносные слои, из которых выходит родник. «Если учесть, какое там свайное поле, то явно планируется не четыре этажа, давление дома может нарушить всю гидрологию под этим участком, и вода может уйти уже не туда, где родник, а под те дома, которые находятся рядом. Кроме того, само поведение застройщика, который отказался облагородить “Маришкин родник”, уже показало, что ему сложно доверять»,— отметил эколог.

Член региональной экологической палаты Лев Левитас считает, что «любое строительство в этом районе — потенциальное убийство реки Симбирки».

Руководитель общественной организации «Правовое экологическое сопротивление» Наталия Лазарева обращает внимание на то, что «и в случае с проездом Полбина, и здесь мэрия была обязана принять к рассмотрению обращения жителей, поскольку в положении о порядке принятия документов территориального планирования и их проектов, утвержденном региональным минстроем в феврале этого года, однозначно сказано, что основанием для отклонения проекта могут быть не только замечания, полученные в ходе общественных обсуждений, но и возражения, изложенные в обращениях граждан в органы МСУ».

Независимый ульяновский юрист Константин Толкачев отмечает, что «ситуация с зоной у “Маришкиного родника” аналогична проблеме на проезде Полбина и ситуациям с рядом других зеленых зон, где есть желание бизнеса и мэрии сменить функциональность на разрешенное строительство». «И чтобы подобных случаев не было, мэрия, по его мнению, должна изменить порядок проведения публичных слушаний и общественных обсуждений, сделать их открытыми и прозрачными. А шансы ТСЖ на выигрыш в суде достаточно высоки, хотя многое будет зависеть от активности самих жителей и позиции прокуратуры»,— добавил юрист.

Сергей Титов, Ульяновск