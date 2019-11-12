В России подешевела свинина

Один из крупнейших производителей — группа «Черкизово» — сообщил о падении стоимости свинины на 14% по сравнению с прошлым годом. Еще один крупный игрок «Русагро» в третьем квартале снизил стоимость свинины в живом весе на 23%, за девять месяцев — на 14%.

Другие производители тоже снижают цену в среднем на 7–8% в опте, сказал РБК гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. По его мнению, она не превысит 100 руб. за 1 кг. В крупнейшем производителе свинины «Мираторге» РБК отказались раскрывать информацию о стоимости продукции.

По данным Минсельхоза, свиные полутуши подешевели на 8,6%, а цена на свинину в живом весе осталась на прежнем уровне. Росстат фиксирует снижение цен на свинину в розницу. Бескостная свинина и мясо на кости подешевели примерно на 1% в октябре.

Напомним, ранее сообщалось о росте цен на свинину в Европе на 31%. Это связано с ростом спроса и африканской чумой свиней, из-за которой в Китае поголовье может сократиться на 40%.

В России по итогам 2019 года темпы роста производства мяса могут оказаться самыми низкими за последние годы.

Подробнее — в материале “Ъ” «Россияне срывают план по мясу».