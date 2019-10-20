Из-за африканской чумы свиней во всем мире подорожали бекон и свинина

Вспышка африканской чумы свиней, из-за которой погибли уже миллионы животных, ведет к росту цен на свинину и бекон, пишет Bloomberg. Цены на свинину в Европе выросли на 31%, а поросята подорожали на 56%.

При этом по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, спрос на свинину продолжает расти. Организация связывает это с проходившими ранее вспышками птичьего гриппа и коровьего бешенства. По данным аналитика Rabobank Джастина Шеррарда, слова которого приводит агентство, стоимость свинины будет находится на высоком уровне как минимум три месяца.

До конца года поголовье свиней в Китае может сократиться до 275 млн, что на 40% меньше, чем по данным на начало 2018 года. Общемировой спад оценивается в 10% к концу 2019 года.

В России по итогам 2019 года темпы роста производства мяса могут оказаться самыми низкими за последние годы. При этом экспорт в азиатские страны может увеличиться до 40%.

Подробнее — в материале “Ъ” «Россияне срывают план по мясу».