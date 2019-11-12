Налоговики подали на банкротство УЖХ Калининского района Уфы

Межрайонная ИНФС №31 направила в арбитражный суд заявление о признании банкротом одной из крупнейших управляющих компаний Уфы — АО «УЖХ Калининского района Уфы», следует из материалов арбитражного суда. Заявление было зарегистрировано 11 ноября и пока не принято к производству. Требования к должнику налоговики оценивают в 8,1 млн руб.

АО управляет более чем 860 многоквартирными домами в Калининском районе Уфы. Образовано в 2008 году с уставным капиталом 100 тыс. руб. 26% принадлежит ЗАО «Цветы Башкортостана», которое своих владельцев не раскрывает, 25% у унитарного предприятия «ЕРКЦ Уфы». Остальной пакет распределен между несколькими ООО. Выручка АО в 2018 году, по данным kartoteka.ru, составила 1,8 млрд руб., чистый убыток — 170,7 млн руб.

Ирина Самойлова